收留走失巨貓竟成惡霸　女子與原住貓慘遭痛毆　網上跪求失主領回

刷到浙江一女子求助：「有人丟了雷霆大貓嗎？求求你來找牠好嗎，牠老揍我和我的貓，養不住了真的，我倆一直捱揍。」據苦主所言，貓是她意外撿到的，看著乾乾淨淨尋思應該是跑丟的。



因為她自己也養貓，深知貓主人的焦急，所以決定先帶回家幫忙找主人……帶回家之前，貓也算乖巧配合，女子就沒多想。誰成想進了家門，吃了糧喝了水，「雷霆大貓」的本性就暴露出來了……純喪彪來著，直接一個翻臉不認人，對著女子和原住民就是一頓胖揍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

據苦主所言，貓是她意外撿到的，看著乾乾淨淨尋思應該是跑丟的。（小紅書＠啥也不會，倒頭就睡）

原住民和惡霸的照片：

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簡直兩個小苦瓜。有句話怎麼說的來著：苦難是文學的温床。喪彪這邊「冷不丁梆梆就兩拳」，女子那邊文筆和造梗能力都堪稱一絕：

「躺倒如大卡車側翻，抻開能有一米長，手手像香菇那麼大。」

「已成功保護原住民，現在只有我一個人捱打」

「卡車司機聯繫我的話，可以倒貼一個貓貓箱，但不能只要貓貓箱！」



評論區也是金句不斷，讓我差點笑死在裏面：

網友：萬一牠是野貓看上了你家寶地，想佔山為王呢！

女子：啊，那我還能住嗎？



網友：從別的帖子過來的。

女子：啊，別人也捱打了嗎？

網友：沒有，別的帖子在笑你哈哈哈！

網友：不行你們娘倆認牠做大哥吧，以後也有咪罩著。

女子：低頭認的時候指不定也打我……



網友：能不能多更新點？

女子：有點傷身體



網友：那麼大一隻微型老虎拉兩泡貓砂盆就滿了吧！

女子：鏟的時候以為挖到了隕石。



更讓女子絕望的是，不少網友推測該雷霆大卡車應屬某品種的森林貓，以牠現在的狀態來看，大概率還未成年……至於原住民視角：媽媽從社會上帶了一個打手回家弄我嗚嗚~確實太社會了，以至於連媽媽一起弄了哈哈哈！

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