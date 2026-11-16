母貓分娩陣痛怒毆貓爸洩憤！身後仍吊著初生BB照追打　網民笑瘋

都說女人生孩子像渡劫，貓咪也一樣。前段時間，網友家的小母貓「泡芙」生寶寶。從宮縮開始，牠就疼得一直嗷嗷叫，好不容易艱難地生完第一隻，貓媽已肉眼可見地疲憊。



剛巧，在牠生第二隻的時候貓爸晃晃悠悠地從產房前走過……被生崽折磨到崩潰的貓媽瞬間氣不打一處來，忍着劇痛衝出去，對不明所以的貓爸上去就是一頓胖揍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

被生崽折磨到崩潰的貓媽瞬間氣不打一處來，忍着劇痛衝出去，對不明所以的貓爸上去就是一頓胖揍。（抖音＠櫻桃小丸子）

貓媽：我看到你就來氣！

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雖然滿臉「？」，但貓爸並不敢還手，只一味地抱頭逃走。仔細看會發現，貓媽打着打着指甲被勾住了，而且第二隻初生幼崽尚未完全產出、仍懸掛在產道外……原本專心記錄生產過程的網友意外拍下這一幕，又心疼又好笑。

等貓媽發洩完情緒，她趕緊安撫，幫牠調整狀態，經過三個多小時的努力，最終順利生下了六隻寶寶。親眼見證了貓媽的痛苦，網友也十分動容，決定等牠坐完月子就帶去絕育。吃瓜群眾也是相當震驚：

「當我看到牠屁股後面還有個崽崽時……」

「我家母狗生完小狗坐完月子第一件事就是去跟公狗幹架，打得公狗哇哇亂叫！母狗三十斤公狗七八十斤按在地上咬！」

「事實證明，任何物種經歷了生孩子的痛楚都要冒火想打老公」

「此時，屁股後面的小貓：媽，我頭好暈啊~」



不過，全家貓都健健康康，整整齊齊的就再好不過啦。

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