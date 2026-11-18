網友分享一段影片，語重心長地告誡大家：千萬不要給狗吃野生菇菌！至於原因，是這樣的……前不久，她收到了雲南朋友寄來的野菌，一打開箱子，那個香味直衝天靈蓋。狗子聞著味就來了……眼睛一眨不眨地盯著野菌，特別激動，想吃的心到達了頂峰。



網友尋思著好東西也給狗子試下味道，於是她又切了幾塊雞肉，給燉了鍋雞湯。雞湯的味道一定十分鮮美，很快就被愛犬一掃而空。正當網友感嘆自己廚神附體時，不出意外的話，意外發生了……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

前不久，她收到了雲南朋友寄來的野菌，一打開箱子，那個香味直衝天靈蓋。（抖音＠露米超能吃）

狗狗：我好像吃完看見我過世長輩了

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狗子先是極度亢奮，然後重心逐漸不穩，彷彿看到什麼東西一樣一直在瘋狂刨地……走路也開始搖搖晃晃的，但哪怕躺在地上也保持著刨地的姿勢。網友很快意識到問題的嚴重性，趕緊帶狗子去了醫院。

幸虧送醫及時，狗子並無大礙。但此後，牠看網友的眼神都特別奇怪，像是記恨上了一般……「人，你不靠譜，你幾乎害死狗。」網友也是有口難言，自己明明特意把野菌煮熟了的啊。

於是，她將影片分享到網上，一方面是用自己血與淚的教訓告誡大家，不要輕易給狗子吃菌類，一方面實在搞不清楚原因……

評論區很快有人破案了：

剛燉上沒20分鐘的時候你是不是用這隻湯匙攪過，然後燉好後又繼續用這隻湯匙了？多半是這個原因。

原來如此，至於狗子出現幻覺的時候看到了什麼，恐怕就只有牠自己知道了。

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