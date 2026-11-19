比高犬遇上頑皮主人 日行三小時釋放精力 拆家獵犬累癱秒變睡犬
撰文：狗與愛的世界
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比高犬（又稱比格犬、米格魯犬，英文：Beagle）的魔丸屬性，你們都聽說過吧？網上甚至有「比格犬受害者聯盟」類似組織的存在，程度可見一斑。博主去買狗子的時候，老闆特意提醒說他選中的比高犬是窩裏最鬧騰的一隻，讓他做好心理準備。
看到這裏，你是不是也以為即將刷到一隻調皮小比高犬的淘氣成長史……NoNoNo，祖上是獵犬，精力十分充沛的小比高犬在博主家裏覺都不夠睡，整天昏昏沉沉，一副電量不足的狀態。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
比高犬肉眼可見的疲憊：
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至於原因，博主說自己每天遛牠三小時…把「大耳朵怪叫驢」遛成了「大耳朵睡驢」……評論區的吃瓜群眾驚呆：
「如果你沒開到魔丸比高犬，那只能說明比高犬開到魔丸主人了。」
「小比：開到絕世魔人了！」
「我家比高犬早上陪我媽買菜，八點多陪我爸鍛鍊，吃完午飯陪我外公出門消食，因為要穩定血糖…晚上我回家也帶牠出去，所以在家的時候都特別乖。」
「比高犬明顯沒牠主人能鬧騰。」
「比高犬在強撐：壞了，遇到高精力了！」
究竟是絕世好狗還是絕世魔人呢？真的很難說哈哈哈哈（開玩笑）！
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