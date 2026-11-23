你們有沒有看過一部叫《上流寄生族》（Parasite）的電影呢？就是有人潛入他人家裏寄居，小心翼翼地不被屋主發現……是不是細思極恐？但如果是一隻小貓寄生蟲呢？



博主@彼粒星系蝦米 發帖：5月底那會兒，室友在家裏見到了巨型大老鼠。但剛好家裏的倉鼠越獄了，加上室友近視沒戴眼鏡，她就也沒當回事。

所謂的「巨型大老鼠」，其實是一隻橘貓。也就是說，這隻橘貓偷偷摸摸地在家裏住了五個月之久？（小紅書@彼粒星系蝦米）

橘貓潛伏民居5個月都沒被發現：

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直到前段時間，她們才發現，所謂的「巨型大老鼠」，其實是一隻橘貓。也就是說，這隻橘貓偷偷摸摸地在家裏住了五個月之久？！

但博主和兩位室友明明大部分時間都在家，而且家裏已飼養了兩隻貓……牠是怎麼做到的？難怪室友總抱怨給貓鏟屎的頻率變高了，貓糧也總不夠吃……以為是小貓長身體，飯量變大了呢。別說，你真別說，貓貓寄生蟲聽着怪可愛的咧，居然會自己用貓砂盆。

但博主表示，因為很早就跟室友們約定不會再養第三隻貓，所以打算找機會抓住寄生貓找領養。更神奇的是，得知自己行跡敗露，小貓裝也不裝了，在家裏大搖大擺起來，甚至會走到她們卧室門口。

有人懷疑，會不會是隻日間上門「作客」的流浪貓。博主說因為5月份家裏有開窗戶，加上室友第一次發現「巨型大老鼠」，所以覺得橘貓那時候住進來的可能性最大。不懂就問：一隻橘色，像貓一樣的東西……是在說這隻巨型大貓咪嗎？

不懂就問：一隻橘色，像貓一樣的東西……是在說這隻雷霆大貓咪嗎？（小紅書@彼粒星系蝦米）

室友的眼睛：貓；

室友的心：不能養第三隻貓，所以不是貓；

室友的嘴：像橘貓一樣的東西……



評論區的吃瓜群眾們笑瘋：

「一個格物致知的室友，一個橘色像貓一樣的東西。」

「牠好乖啊，都憋着不亂拉，等家裏沒人或者你們睡覺了再出來用貓砂盆。」

「牠應該是小貓的時候進來的，長成青年貓被你們發現了。」

「也可能是你家貓養的，有些大貓喜歡養剛滿月的小貓。畢竟在你家生活了那麼久，吃貓糧用貓砂盆，家裏的大貓不可能沒發現，所以大概率是你家貓在養牠。



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