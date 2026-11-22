有一天，博主發現車鎖匙不見了，他翻箱倒櫃地找了半天，從天亮找到天黑……最終，他將目光鎖定在家裏的哥基身上。但是以哥基的高度，牠能把鎖匙藏哪裏呢？（沒有看不起小短腿的意思）博主思來想去，連梳化都挪開了也沒有找到……



博主無奈，只好上網求助：「誰知道哥基會把車鎖匙藏在哪裏啊？」評論區七嘴八舌地議論開了，其中有人說要去狗子最愛的鞋子裏看看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有一天，博主發現車鎖匙不見了，他翻箱倒櫃地找了半天，從天亮找到天黑……（抖音@大郎不喝藥）

哥基：不好！我的寶庫被發現了

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博主靈機一動……好消息是，他在自己的保暖棉鞋裏找到了車鎖匙。更好的消息是，還在棉鞋裏找到了很多之前不翼而飛的東西，譬如眼影啊、口紅啊、粉底液啊鯊魚夾啊之類的……

唉，畢竟當時天氣還熱，誰會想到去翻棉鞋呢！發現自己的秘密基地曝光，辛辛苦苦「私藏」的物品全都充公，哥基也不樂意了。牠一邊努力蹦躂企圖搶回自己的東西，一邊開啟了瘋狂吠叫模式……

奈何小短腿非但沒有震懾力，看起來還有些滑稽。「別動我東西，那是我的，還給我！！！」話說，這就是私房錢被發現的感覺嗎哈哈哈！

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