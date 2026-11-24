網民收到了一個快遞，拆開一看……怎麼是一隻活的大公雞？她和老公研究半天，尋思可能是親朋好友送的，就挨個問了一圈……可大家全都否認了。為自證清白，網民趕緊掏出手機打開購買紀錄……卻真的翻到了兩天前下的活雞訂單。這就很尷尬了。



網民傻眼，莫非是自己夢遊時候買的？她又去翻了當天的CCTV……一下子就破案了：確實不是自己買的，是貓買的。當時網民正看直播呢，突然想起中午要用的肉還沒解凍，就放下手機去廚房了。恰好家裏的貓跳到桌子上，小鼻子在螢幕上胡亂碰觸，絲滑地完成了下單。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

網民收到了一個快遞，拆開一看……怎麼是一隻活的大公雞？（抖音@Caesarcat）

貓咪現代狩獵方式就是網購：

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加上網民的手機有小額免密支付……就這樣，小貓給自己買了一隻近2公斤的大活雞，這找誰說理去。就連名偵探柯南來了恐怕也摸不著頭腦。

點開評論區發現，小動物網購並不是個別例子：

「說起來你們可能不信，我家鸚鵡還給主播刷過禮物，我看直播，中間上個廁所，鳥就在手機邊，然後牠給主播刷了個墨鏡……」

「這就不得不提我家貓給我挑的護膚品了，幸好我手機沒那麼多錢，沒付上」

「我家貓前幾天在拼多多買了五百多個牙刷，收到貨我才發現！因為我快遞都是預設寄送到公司的，同事都笑話我！說我家貓嫌棄我口臭。」



你們在網購的時候，有沒有遇到什麼離譜的事情呢？

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】