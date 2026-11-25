小時候，長輩們常說「不要隨便相信陌生人」，原來是真的。一位網民分享影片，說自家已經絕育的公貓懷孕了！！！剛開始以為貓吃太多胖了，可隨著貓的肚子越來越大，她開始覺得不對勁，於是聽從朋友建議帶貓去了醫院……



沒想到確診了，確實是懷孕。一隻公貓，絕育的公貓懷孕了……這種0.00001%的極低機率事件被網友遇到了，不知是幸運還是不幸。由於懷孕後期比較難受，小貓越來越嗜睡。好不容易熬到要生的時候，打了麻醉針，送進手術室……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一網友分享影片，說自家已經絕育的公貓懷孕了！！！（抖音＠娛樂艾花花）

媽媽說不要隨便相信陌生人是對的：

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然後八小時過去了，父子平安？？？結果只是主人惡搞，在牠身旁擺放了八隻毛公仔拍照……首先，網友得給小貓道歉；其次，得給我道歉，畢竟我懷疑了全世界都沒有懷疑她；最後，得給廣大吃瓜群眾道歉！

果不其然，評論區炸鍋了：

「你知道嗎？我是動物醫學的研究生，看到一半，我質疑了書本都沒有質疑你…」

「我以為它是雌雄同體，都沒有懷疑過你在耍我！」

「有那麼十幾秒，我為你放棄了我的腦子。」

「開始：假的吧；中間：可能是我孤陋寡聞；最後：？？？」

「媽媽說的對，就應該對陌生人少一些信任的。」



您看您這邊，每人賠償10元私了可以嗎？

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】