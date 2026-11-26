網民在屋苑樓下拍到了這樣一幕：幾乎每家每戶的窗戶前都有一個小腦袋在往外看，牠們安安靜靜坐着，小小的身影一動不動，就等着出門的主人早點回家……



任誰看到都會心碎啊！其中大多家庭都是家人出外上班，毛孩獨自在家。不少在辦公室打拼的打工仔看到這幕，紛紛直呼心疼不已……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

網民在屋苑樓下拍到了這樣一幕。（抖音@阿瓦猹啃大瓜）

主人上班毛孩就在家等著：

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影片引發了不少養寵人的共鳴：

「狗狗這一刻都有點心酸」

「這不叫留守兒童，這叫主子，打工仔都出去賺錢了。」

「有一次出門又回家拿東西，鬼使神差跟牠對視上了。牠看見我先是愣住，緊接着猛衝到門口，尾巴豎得高高直直地過來接我。」

「雖然…但是…家裏有人牠們也這樣。」



「雖然…但是…家裏有人牠們也這樣」。（抖音@無意向.）

「什麼叫留守兒童啊？我大閨女大兒子在家夏天有冷氣冬天有地暖，餓了就吃，渴了就喝，過的比我們這些起早貪黑的打工仔強多了！在家老享福了！」

「養貓以後才知道什麼叫孩子拴住媽。」

「我家孩子還是小崽崽的時候，就這麼等我……」

「逢年過節上門餵養的，一天都出不了這個屋苑。」



不過據比高犬的主人爆料，影片中的比高犬已經塌房了（憂鬱人設已經徹底崩壞），牠是把家拆得沒地方落腳，才躲陽台裝憂鬱的～哈哈哈哈！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】