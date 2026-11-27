網民所在的建材市場出現了一隻老鼠，沒有一個人敢過去驅趕。附近商舖的老闆們聞訊而來，一個個爭先恐後地將自家主子貢獻出來……



也是巧了，這些養尊處優慣了的大肥貓，要麼懵懵懂懂地看了半天不敢上爪；要麼渾身寫滿了拒絕，像個大慫蛋（膽小鬼）；更有甚者，被老鼠追著滿街跑……一向愛看熱鬧的圍觀群眾這時也顧不上害怕，紛紛圍了過來，頗有興致地看著一眾貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

商戶紛紛抱出愛貓圍捕老鼠，結果眾肥貓竟集體怯場。（抖音＠黃狸花金豹）

一隻老鼠引來十多隻「主子」圍捕，場面相當搞笑：

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貓奴們的眼神熱烈且殷切，彷彿家長送孩子進考場時的緊張架勢……

最後只有一隻未成年的簡州貓（四川名貓，擅長捕鼠）敢上前，果斷地咬住老鼠，拿下了唯一的滿分，其餘的全是0分。可謂「傷害性不大，但侮辱性極強」，令人啼笑皆非。

場面宛如遇到怪獸時訓練員紛紛召喚寵物小精靈，結果發現全都不管用，場面滑稽惹笑。

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