近日在福建，一隻名叫小乖的小狗去山裏散步的時候，不幸踩到了捕獸夾，冰冷鋒利的捕獸夾死死鉗住牠的身體，劇痛席捲全身，令牠完全動彈不得。整整六天，牠被困在深山裏獨自煎熬，沒有食物，沒有庇護，陪伴牠的只有黑夜與疼痛。



肉體被嚴重創傷折磨，每挪動一寸都要承受鑽心的疼。可回家的執念支撐着牠，小乖沒有就此倒下。牠拖着傷痕累累的身體，一點點匍匐、爬行，耗盡身上最後一絲力氣，艱難爬向了家的方向。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

近日在福建，一隻名叫小乖的小狗去山裏散步的時候，不幸踩到了捕獸夾。（抖音@聖誕喵）

「小乖」獲救及接受救治的經過：

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當人們找到小乖的時候，場面讓人心碎不已。 牠的傷勢已經極為嚴重，傷口已經潰爛、生蛆，肢體壞死、發臭，劇烈的疼痛讓牠奄奄一息，虛弱得連進食都做不到。

送到寵物醫院之後，面對如此慘烈的傷勢，連經驗豐富的醫生都說，建議進行安樂死，因為狗狗實在太痛苦了。

但是人們望向小乖時，哪怕身處瀕死的絕境，渾身被傷痛包裹，見到人類，牠依舊會露出溫和的神情。那雙眼睛，沒有怨恨，沒有絕望，清清楚楚寫滿了想要活下去的渴望。

就是這束求生的目光，打動了救助者：

牠想活，我們就絕不放棄。

救助人下定決心，要拼盡一切留住這條小生命。一場與死神賽跑的手術緊急開展。為了保住性命，小乖失去了同側的兩條腿，術後只剩下單側兩條腿。所有人心裏都捏着一把汗，不知道這個滿身傷痕的小傢伙能不能跨過生死難關。而生命的奇蹟，就這樣悄然發生。

熬過漫長的術後康復期，小乖給了所有人巨大的驚喜。 即便只有單側兩條腿，牠沒有被殘缺的身體困住，學着跳躍、奔跑。曾經被大家心疼叫作「彈簧狗」的可憐小傢伙，蛻變成活力滿滿的「跳跳虎」，蹦蹦跳跳，自在穿梭，重新擁有奔跑的快樂。

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這一個多月，對小乖而言，是一場向死而生的冒險。 牠熬過深山六日的煉獄，闖過死亡邊緣，扛過大型手術的折磨，衝破身體殘缺的枷鎖，硬生生為自己掙來了第二次生命。

很多時候我們總以為，脆弱的小生命很容易向苦難低頭。但小乖告訴我們：求生的意志，可以擁有超乎想像的力量。

小乖是幸運的，因為遇見了不肯放棄牠的救助者；可更讓人動容的，是小狗自己，那股拼了命也要活下去的韌勁。

萬物皆有靈，每一個小生命都值得被善待。 捕獸夾這類危險器具，會給動物帶來毀滅性傷害，也會威脅路人安全。願少一點意外傷害，願每一個努力活着的毛孩子，都能被這個世界溫柔以待。也祝願頑強的小乖，往後餘生，只有愛與安穩相伴！

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