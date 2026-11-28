養毛孩需要細心的照顧，除了每天陪玩、看牠們可愛又搗蛋，關心牠們每天吃得營養好不好、糞便的形狀、活動力的變化，更是飼主會去留意的健康線索和細節。



當原本愛吃的牠們突然沒了胃口，或開始出現嘔吐、軟便等情況，難免讓人擔心。是吃太快、吃了不適合的食物，還是身體真的不舒服？面對這些狀況，該如何觀察、應對，何時需要帶去看獸醫，都是毛爸媽關心的問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

腸胃問題是貓狗常見的健康困擾之一，網路上有不少飼主分享經驗，討論可能的原因與照護方式。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出「十大毛孩腸胃不適症狀」聲量排行，帶你看看哪些狀況最受網民關注，以及日常照護時值得留意的觀念。

十大毛孩腸胃不適症狀聲量排行：

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No.10 吐毛球

半夜睡得正熟，突然聽見貓咪發出「咳、咳、嘔」的聲音，恐怕比鬧鐘還能讓貓奴瞬間清醒！不少貓奴會立刻從床上彈起，深怕嘔吐物弄髒床單或地板。有飼主分享：「貓奴的PTSD，聽到聲音貓還沒吐就醒來」。

貓咪會透過舔毛清潔身體，過程中也可能吞入毛髮。部分毛髮會隨糞便排出，另一些則可能在胃中形成毛球，之後經由嘔吐排出。飼主平時可定期幫貓咪梳毛，減少吞入的毛髮；若考慮使用含膳食纖維的排毛配方或相關產品，仍應依貓咪的健康狀況選擇，必要時先諮詢獸醫。

雖然吐毛球是貓咪常見的情況，但若反覆乾嘔卻吐不出東西，也需留意毛球阻塞或其他疾病的可能性。

哪些嘔吐情況需要警覺？

飼主可先觀察嘔吐物的顏色與內容，若混有毛髮，可能與吐毛球有關；若呈紅色、粉紅色或咖啡色，則需留意是否有出血等異常，盡速就醫。

美國康乃爾大學貓科健康中心指出，貓咪嘔吐也可能與寄生蟲感染、腸胃道疾病、誤食異物，甚至腎臟疾病有關。若每週嘔吐超過一次，或出現精神不濟、虛弱、食慾下降等症狀，應盡快讓獸醫釐清原因。

No.9 腸胃不適伴隨膚況異常

毛孩最近頻繁抓癢、掉毛，身上還冒出紅疹，不少飼主第一時間會懷疑是不是皮膚過敏，開始檢查飼料、環境或清潔用品。若皮膚問題持續未改善，飼主也可以留意毛孩是否同時出現軟便、嘔吐等消化道症狀，並將這些變化一併告知獸醫。

部分食物不良反應有時會同時引起皮膚搔癢與消化道症狀，但皮膚異常也可能與環境過敏、寄生蟲或感染有關，腸胃不適則可能另有原因。若兩類症狀同時出現，仍需由獸醫評估，不能只憑表面症狀就判定是食物過敏。

毛孩皮膚、腸胃異常該怎麼觀察？

飼主可先回想毛孩近期是否更換飼料、嘗試新零食，並留意抓癢、掉毛及排便狀況是否出現變化。如果皮膚與腸胃症狀同時出現，建議記錄發生時間、頻率及持續情形，提供獸醫評估。

No.8 糞便顏色異常

每天幫毛孩撿便便時，飼主除了清理環境，也能藉機留意毛孩的健康狀況。別小看這一坨坨「黃金」，其實藏著不少健康線索！

一般來說，健康貓狗的糞便多呈棕色，但飲食內容、食物色素、藥物、補充品或消化道問題，都可能造成顏色改變。

毛孩糞便出現哪些顏色要注意？

紅色、帶血絲：可能與大腸、直腸或肛門周圍出血有關，也可能涉及腸道發炎、寄生蟲等問題。

黑色、柏油狀：糞便呈黑色且黏稠如柏油，需警覺胃或小腸等上消化道出血。

灰白色：可能與膽汁分泌或排出異常有關，需進一步檢查肝膽系統及其他原因。

橘黃色：飲食變化可能影響顏色，若持續異常，應留意肝膽或消化系統問題。

綠色：吃草、食物色素或膽汁未完全吸收，都可能讓糞便呈現綠色。



發現糞便顏色異常時，飼主可回想毛孩近期的飲食、用藥及補充品，並拍照記錄。若出現黑色柏油狀糞便、明顯血便，或同時伴隨嘔吐、精神不濟等症狀，應儘速就醫。

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No.7 腹部脹大

看到毛孩肚子越來越圓，不少飼主可能會以為是最近吃太好，或活動量減少導致發胖，但腹部變大也可能與健康問題有關。

有網民在Threads分享，家中貓咪肚子異常變大，起初以為只是發胖，直到帶去檢查才發現腹腔內有大量積水，進一步檢查後更確診罹患腫瘤。這類個案也提醒飼主，腹部明顯變大不一定只是體重增加，可能也與懷孕、腹腔積液或腫瘤等因素有關。

毛孩肚子變大哪些情況不能等？

飼主可觀察毛孩的腹部是逐漸變大，還是在短時間內突然鼓脹，並留意食慾、活動力及呼吸是否異常。特別是狗狗若突然腹部脹大，並反覆乾嘔卻吐不出東西，可能是胃擴張扭轉的警訊。這類急症可能迅速危及生命，應立即前往就醫，不要自行按摩腹部或等待症狀緩解。

No.6 食慾變差

平常只要聽到飼料倒進碗裡，毛孩就會興奮地跑過來，今天卻只是聞一聞就轉頭離開。有網民描述家中毛孩食慾不振的情況：「不願意吃平常喜歡吃的零食跟肉泥」，另一名飼主也分享：「沒有食慾，連我吃雞腿便當牠都不饞」。

毛孩食慾下降可能與感冒、環境變化、壓力或身體不適有關，也可能是消化道、肝腎疾病或疼痛造成。

毛孩多久沒吃東西需要就醫？

美國康乃爾大學貓科健康中心指出，成貓若持續24小時不進食，就可能對健康造成嚴重影響，長時間營養攝取不足更可能增加脂肪肝風險；未滿6週的幼貓，僅12小時未進食就可能危及生命。

狗狗則需依年齡、健康狀況及伴隨症狀判斷。若毛孩明顯拒食，或同時出現嘔吐、腹瀉、精神不濟，應及早就醫，避免因為認為只是暫時沒胃口，而忽略潛在的健康問題。

No.5 便秘、排便困難

毛孩排便不順、尤其貓咪頻繁進出砂盆卻上不出來，是許多飼主常碰到的棘手困擾。有飼主在Facebook群組發文求助，家中貓咪長期便秘，最近一個月更因排便困難三度就醫。由於愛貓不愛喝水，糞便又乾又硬，即使嘗試軟便劑、益生菌等方式，情況仍未明顯改善，讓飼主相當苦惱。

貼文引來其他貓奴分享照護經驗，包括在貓肉泥中加水，以及使用洋車前子粉、高纖濕糧，但中興梅西動物醫療中心主治獸醫温琮斐表示，並不建議飼主在尚未確認病因前自行嘗試添加任何產品進食物內，若是確診為腸胃道疾病，則推薦使用腸胃處方飼料等方式。便秘原因及適合的處置方式因貓犬個體不同而異，網民經驗不能取代獸醫診斷。

怎麼幫助毛孩排便？

便秘可能與水分攝取不足、活動量減少或腸道健康異常等因素有關。飼主可觀察飲水量、排便頻率及糞便是否乾硬，並維持適度活動。膳食纖維或益生菌可能有助於調整腸胃狀態，但並非所有便秘情況都適用！當長期有排便困難時，應由獸醫診斷評估外，也可以補充益生元，更能幫助維持毛孩健康的腸胃道環境。

以法國皇家「FR31貓腸胃道高纖配方」為例，是針對有便秘或排便困難的貓咪設計配方，添加洋車前子等可溶性纖維，協助維持糞便含水量與正常腸道蠕動，並搭配高消化率蛋白質，提供消化道所需的營養支持。實際是否適合使用，仍應由獸醫依便秘原因及身體狀況評估。

No.4 軟便

毛孩的糞便原本有形狀，撿起來卻變得軟爛、容易變形，甚至在地板留下痕跡，可能是軟便的表現。但便便變軟，就代表拉肚子了嗎？

軟便與腹瀉的表現可能有所重疊。一般來說，軟便仍看得出形狀，只是質地較軟；腹瀉則可能伴隨排便次數增加、糞便呈泥狀或水狀等情況。飼主除了觀察糞便形態，也應留意排便頻率、持續時間及是否伴隨其他症狀。

毛孩軟便多久要就醫？需要換飼料嗎？

若只是偶爾軟便，毛孩精神、食慾正常且沒有其他不適，可先觀察排便情形，回想近期是否換食、吃太多零食或誤食異物。中興梅西動物醫療中心主治獸醫温琮斐提到，若需要更換飼料，建議花約7至10天逐步增加新飼料比例，若出現軟便或嘔吐，應暫停增加新飼料比例，必要時諮詢獸醫。

若軟便持續24至48小時未改善或反覆發生，建議聯繫獸醫；若伴隨血便、黑便、嘔吐、精神不濟、腹痛或脫水，應儘速就醫。幼犬、幼貓、老齡或患有慢性疾病的毛孩，則應更早尋求專業評估。

No.3 精神不濟／活動力下降

「怎麼今天這麼安靜？」平常總愛跟前跟後的毛孩，突然整天窩在角落，連最喜歡的玩具都提不起興趣。有些飼主可能以為牠只是累了，但若毛孩突然不願活動、對平常喜歡的玩具失去興趣，或休息後仍未恢復原本的活力，就應留意是否有其他不適。

毛孩的活動量會受到年齡、天氣及生活作息影響，偶爾懶洋洋不一定代表生病。不過，精神不濟也可能與疼痛、感染或其他疾病有關；若伴隨持續嘔吐或腹瀉，還可能因脫水、電解質失衡而變得虛弱。

毛孩只是累了還是真的生病了？

飼主可觀察毛孩休息後是否恢復活力，以及對周遭事物的反應。美國VCA動物醫院指出，若毛孩明顯不願起身、睡眠時間明顯變長，或日常活動力出現顯著變化與伴隨其他腸胃道症狀，建議尋求獸醫評估。

No.2 腹瀉

毛孩反覆腹瀉，即使接受診療、調整飲食後仍未改善，往往讓飼主相當困擾。

有飼主在Threads分享，家中的拉布拉多、貴婦狗腸胃敏感，長期補充益生菌，卻仍經常腹瀉。即使多次就醫、抽血檢查結果正常，症狀還是反覆發生，讓飼主相當困擾。

貼文引來其他飼主分享經驗，有人表示：「我家的也是，每次換飼料必拉」，也有人提到：「我家的狗從小到大也是三不五時就拉肚子，後來才發現是雞肉過敏」，顯示造成腹瀉的原因可能各不相同。

吃益生菌保健為何還反覆拉肚子？

益生菌並非萬靈丹，不同菌株的作用有所差異，也無法解決所有腹瀉問題。而飲食中的益生元與腸道健康有關。

簡單來說，益生菌是對健康有益的活微生物，益生元則能提供特定腸道有益菌所需的養分，支持好菌生長、繁殖及腸道菌叢平衡。不過，補充益生菌或益生元都不能取代疾病診療。若毛孩反覆腹瀉，不應自行斷食或自主清淡鮮食，應由獸醫釐清原因，並評估適合的飲食與是否需要處方飼料搭配治療。

No.1 嘔吐、乾嘔

毛孩剛吃完飯，沒多久就把飼料吐出來，不少飼主會猜想是不是吃太快，甚至認為只要吐完還能跑跳，就代表問題不大。然而，嘔吐可能與飲食、腸胃道疾病或誤食異物等因素有關，不能只憑精神狀態判斷是否需要就醫。

毛孩吐完還有精神，需要看醫生嗎？

中興梅西動物醫療中心主治獸醫温琮斐建議，飼主可先留意嘔吐次數、內容及有無其他不適。像是狗狗吐出未消化食物可能與吃太快、吃太飽或食道逆流有關；若吐出黃色液體，可能含有膽汁，與空腹過久或腸胃問題有關。無論貓狗，若持續嘔吐、吐血、精神明顯變差或疑似誤食異物，都應儘速就醫。狗狗若反覆乾嘔卻吐不出東西，尤其伴隨腹部脹大，則應立即送醫。

狗狗嘔吐後，有些飼主會想改餵白粥、雞肉或自製鮮食，認為這類食物比較容易消化。不過，嘔吐原因及適合的飲食方式因情況而異，不宜自行以單一食材取代原有飲食。就醫前可拍下嘔吐物，記錄發生時間、次數及伴隨症狀，協助獸醫判斷原因。

若獸醫評估狗狗需要調整飲食，可依其健康狀況選擇合適的營養配方。以法國皇家「GI25犬腸胃道配方乾糧」為例，採用高易消化配方，搭配均衡纖維與益生元，支持消化道健康；高熱量設計能以較少餵食量提供所需能量，實際使用仍應遵循獸醫指示。

毛孩生病怎麼吃？營養管理也是疾病照護重要一環

看完十大腸胃不適症狀，不難發現，即使同樣是嘔吐、腹瀉或排便困難，背後原因也可能不同，需要的照護方式自然有所差異。除了及早發現異常、尋求獸醫協助，生病期間的飲食安排同樣值得重視。由於毛孩的消化吸收能力與營養需求可能隨健康狀況改變，獸醫也會依疾病情況，評估適合的營養管理方式。

在飼主分享毛孩腸胃照護經驗的討論中，處方飼料也是經常被提及的選擇，獸醫也常會依據毛孩的健康狀況，建議使用合適的處方飼料。這類飼料會針對特定健康問題調整營養素與比例，提供相應的營養支持。實際選擇與餵食方式，仍應遵循獸醫建議。

十大毛孩腸胃不適症狀。（網路溫度計提供）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月28日至2026年10月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網民就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網民正負評價。



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