貓狗食物敏感難察覺、難根治　獸醫拆解飲食秘訣防敏關鍵

當發現家中貓狗不停抓癢，尤其是頸部、面部搔癢至「甩毛」、皮膚紅腫起疹，甚至伴隨軟便、嘔吐等腸胃不適時，主人往往以為只是單純的皮膚病或腸胃炎。事實上，這很有可能是食物敏感！



食物敏感不但影響毛孩的生活質素，更令主人在餵食時提心吊膽，深怕餵錯一粒零食就出事。毛孩一旦對食物過敏，皮膚即時又紅又痕起粒粒，令主人自責又內疚。重點：食物敏感無法徹底根治。究竟如何準確判斷及解決這個令人頭痛的問題？今次就由獸醫Dr. Ana為大家拆解，介紹醫學級的飲食方案。

食物敏感不易察覺 症狀與皮膚炎、腸胃炎相似 恐難以對症下藥

食物敏感的成因可能與遺傳、免疫異常、皮膚屏障受損或環境等因素有關。其實，貓狗患上食物敏感的情況比想像中更普遍，當毛孩的身體無法辨識或接受食物中的某種蛋白質時，免疫系統就會啟動防禦反應，引致一系列不適症狀。

Affinity Petcare研究指出，食物敏感的症狀非常多樣化，而且不同品種貓狗的表現亦有差異，高危群組常見於阿比西尼亞貓、法國鬥牛犬、比熊犬、金毛尋回犬等狗狗；一般3歲以下的貓貓，以及1至6歲的狗狗最常見。

狗狗常見過敏症狀通常在皮膚上，例如皮膚紅腫、痕癢、起疹，甚至脂溢性皮炎，同時亦可能伴隨腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀。值得注意的是，這些食物過敏症狀與異位性皮膚炎的症狀非常相似，令主人很容易混淆。

貓貓則較多出現腸胃道症狀，如脹氣、軟便、食慾不振或體重減輕，亦可能有呼吸道症狀如哮喘、打噴嚏。少部分貓貓會有搔癢、粟粒性皮膚炎或「甩毛」的情況。值得注意的是，貓貓驗血時免疫球蛋白E (IgE) 未必顯示明顯過敏反應，令診斷更具挑戰。

驗血難以顯示明確過敏反應 測試費用高昂成主人壓力

當毛孩出現不適，主人通常會帶牠就醫。獸醫一般先以驗血和藥物舒緩短期不適症狀，但藥物治療往往治標不治本。若懷疑食物敏感，可能需進一步做過敏測試。然而，市面上的皮膚或血清過敏測試價格昂貴，且未必能覆蓋所有致敏源，對主人而言是一大負擔。獸醫指出，食物敏感長遠仍需透過飲食控制，才能有效減少症狀復發。

[Affinity Petcare皮膚疾病營養管理臨床研究報告] 寵物對原生大豆蛋白VS水解大豆蛋白過敏反應。

食物敏感管理關鍵：「水解蛋白」飲食

「水解蛋白」是從根源抗敏的核心關鍵。透過將蛋白質分解成極小分子，免疫系統難以辨識，從而降低過敏反應。臨床研究顯示，水解大豆蛋白顯著降低過敏風險，安全性遠高於原生大豆蛋白，對貓狗更為合適。

食物敏感處方貓糧(左)、小型犬食物敏感處方狗糧(左中)、中大型犬食物敏感處方狗糧(右中)、狗狗食物敏感專用小食(右)

獸醫推薦ADVANCE處方糧 臨床研究支持 有助阻斷食物過敏反應

想毛孩回復身心健康，提升牠們的生活質素，必須從營養入手。由專業獸醫研發的 ADVANCE Veterinary Diets Hypoallergenic食物敏感處方糧，有助切斷過敏源頭。

根據Affinity Petcare與英國布里斯托大學獸醫學院的臨床研究，食用ADVANCE食物敏感處方糧（Hypoallergenic Diet）的毛孩全部獲得臨床改善慢性腸病及炎症，臨床改善率顯著高於一般高消化性飲食，證實了其醫學可靠性。

ADVANCE食物敏感處方糧採用「100% 高度水解蛋白」，將大豆蛋白質分解成極細小的分子，令免疫系統無法識別，大幅降低與免疫球蛋白E (IgE) 結合的可能性，達致真正的低過敏性。配方同時使用純化澱粉作為單一碳水化合物來源，確保極高耐受性與消化率，避免因雜質引起的過敏反應，減輕腸胃負擔。並添加OMEGA 3、6 和鋅，維持貓狗健康的皮膚屏障，保護泌尿上皮組織的完整性。低過敏性塗層讓毛孩更易接受，味道口感鮮美，不但大大減少食物不耐受反應，連「嘴刁」的毛孩也吃得津津有味。其配方設有貓貓、小型犬及中大型犬配方，有效舒緩不適，助毛孩重拾生活質素，適合長期食用。

全方位呵護 由主食到零食 不再怕「一粒即中」

食物敏感的毛孩，難道一生都要遠離零食﹖為了讓敏感體質的狗狗也能重拾進食的快樂，ADVANCE貼心地推出了狗狗食物敏感專用小食(Hypoallergenic Snack)。這款小食同樣採用100%水解蛋白及無麩質配方，並排除了可能造成不良反應的成分。即使是敏感體質的狗狗，也能安全地享受零食，促進消化和營養吸收的同時，主人亦無需再擔心「餵一粒即出事」的壓力，大大提升了人寵的生活質素。

ADVANCE處方糧可兼用於排除飲食法 判斷為食物敏感還是異位性皮膚炎

[Affinity Petcare—Advance獸醫處方糧臨床與研究專業報告] 皮膚過敏與異位性皮膚炎管理。

如果狗狗出現懷疑症狀，主人可以利用ADVANCE處方糧作排除飲食法， 嘗試餵食食物敏感處方糧8至13個星期並進行觀察，若症狀有所改善，便能確認是食物敏感，而非異位性皮膚炎。

懷疑你的貓貓或狗狗有食物敏感問題？或已被獸醫診斷患上食物過敏問題？立即申領ADVANCE食物敏感處方糧試食裝，或於2026年9月30日在ADVANCE官方網站購買相關產品，輸入優惠碼01HYPO20，更可享8折優惠 。把握機會，從飲食開始守護毛孩的健康！

獸醫Dr. Ana Celly

獸醫學碩士

哥倫比亞拉薩爾大學獸醫本科

巴塞隆納大學製藥工業與研究品質體系研究生

(資料及相片由客戶提供)