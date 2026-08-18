毛孩洗澡掙扎並非不乖！獸醫揭最佳洗澡溫度　沒吹乾更易生病

敏敏上周帶黃金獵犬「麻糬」去自助寵物洗澡店，看到隔壁台的飼主把水溫調得跟自己洗澡一樣燙，小狗全程不停扭動掙扎，主人還以為是個性問題。



其實，毛孩不願意配合洗澡，水溫往往才是關鍵原因。香港夏天氣溫高，不少飼主直覺認為用熱水幫毛孩暖身沒問題，卻不知道這個習慣正在悄悄傷害牠們的皮膚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

確認37至39度黃金水溫 毛孩夏天洗澡需要正確呵護

台灣動物醫院獸醫生林奕辰表示，對大多數犬隻而言，洗澡水溫以37至39度最為合適，這個範圍接近狗狗的正常體溫，既能讓牠們感到放鬆，也不至於造成皮膚刺激。這是在家就能輕鬆操作的簡易測試。幼犬與高齡犬因體溫調節能力較弱，水溫建議靠近下限37度；而貓咪的體溫略高於狗狗。

對大多數犬隻而言，洗澡水溫以37至39度最為合適，這個範圍接近狗狗的正常體溫，既能讓牠們感到放鬆，也不至於造成皮膚刺激。（unsplash@Elisa Barrantes）

獸醫生林奕辰指出，貓咪洗澡水溫也建議介於37至39度。值得注意的是，寵物皮膚的角質層比人類薄，感知溫度的方式也不同，人類覺得舒適的熱水，對牠們而言可能已經偏燙。因此，不論季節，都應維持溫水洗澡，不建議因為天氣炎熱就改用冷水，過冷的水同樣會造成血管收縮、引起毛孩不適。

水溫設定正確只是第一步 洗澡時機和洗後吹乾同樣重要

獸醫生林奕辰表示，水溫設定正確只是第一步，洗後的吹乾工作同樣不能輕忽。香港氣候濕熱，毛髮若長時間保持潮濕，皮膚表層容易成為黴菌與細菌的溫床，尤其腳掌縫隙、腋下、耳後等不易通風的部位，更是病原最愛藏匿的角落。

水溫設定正確只是第一步，洗後的吹乾工作同樣不能輕忽。（unsplash@Brad Pearson）

獸醫生林奕辰建議洗完後先用吸水毛巾以按壓方式去除大量水分，再使用寵物專用吹風機徹底吹乾，人用吹風機溫度偏高，長時間對著同一部位吹可能造成燙傷或誘發急性濕疹，應盡量避免。

此外，每次洗澡的時機也很重要：剛運動完氣喘吁吁、疫苗接種後1至2天內建議暫緩，以利觀察注射部位反應，否則可能影響免疫反應或使傷口發炎。幫毛孩洗澡，從水溫到吹乾，每個細節都是對牠健康的一份守護。

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