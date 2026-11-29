女子@a one分享了自己有貓的經歷，原本自己想養一隻狗，沒想到爸爸喝醉酒後從外面帶回來一隻貓。然後，她突然就有貓了！起因是爸爸晚上和客戶在外邊吃飯，喝了酒唱了歌出來後，在樓下遇到一隻小貓。



這隻小貓特別親人，遇到女子的爸爸就主動走近。爸爸覺得和小貓有緣，就把小貓抱回家了。正好女子一直說想養狗，爸爸就覺得小貓她也會喜歡的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女子@a one分享了自己有貓的經歷，原本自己想養一隻狗，沒想到爸爸喝醉酒後從外邊帶回來一隻貓。（小紅書@a one）

貓咪毫不怕生就是好：

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一路上，代駕開着車，爸爸抱着貓。沒用寵物外出籠，沒用紙箱，女子的爸爸就這樣把小貓抱在懷裏一路回到了家。到家後，女子接過爸爸懷裏的小貓，然後小貓又乖乖地躺在她的懷裏。

果然很親人，誰抱小貓都可以。在家裏，女子抱着小貓，小貓眯着眼睛就要困了。後來，又開始在懷裏舔毛，還抬着腳腳舔毛。看得出來小貓真的是毫不怕生，沒把自己當「外貓」。趴在椅子上，找到有家的感覺了。

看看梳化上的攬枕，雖然此前沒養貓，但家裏早已有了小貓攬枕。所以，小貓來家裏是命中註定的呀！小貓來到家裏，那自然要包吃包住，接下來就要解決小貓吃喝拉撒的問題。

三更半夜女子也沒法出門買東西，就在外賣平台上選了貓咪生活必需的貓糧、貓砂、貓砂盆，還有貓窩和貓抓板。東西一到馬上就給小貓用上了。

而小貓也非常聰明，跳上貓砂盆就開始拉便便，拉完還知道回頭埋起來。看着如此聰明又懂事的小貓，女子開心極了。就這樣，女子陪着小貓，興奮到凌晨5點都還沒睡覺。

天一亮，太陽出來了，女子又陪着小貓在露台上曬太陽。小貓在新家看到的第一個日出，溫暖又明媚。接下來，女子計劃帶小貓去獸醫診所做體檢，杜蟲及接種疫苗。

總之，小貓熬夜一晚成功「入屋」，終於有家了，幸福喵生從此開啟！網民看完女子有貓的經歷，認為「女子的爸爸酒品很好」，喝酒後不打不鬧不破壞東西，只是默默帶一隻小貓回家來。

還有網民瞬間產生了共鳴，因為想到自己的爸爸曾經醉酒後也帶了一隻小貓回家。

@立志做一個冷漠無情的人：

太巧了，我爸也是醉酒回來，帶回來個幼貓，甚至還一樣都是簡州貓。這是小貓洗完吹完的狀態，剛撿到的時候跟個小老鼠一樣，渾身濕透，身上滿佈跳蚤和蝨子，被吸血吸得瘦弱不堪，連站也站不起來。

（小紅書@立志做一個冷漠無情的人）

真好啊，爸爸帶回貓，小貓有了家，女子有了貓，貓好，人好，大家都很好！

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