被貓抓無法痊癒有機會患上貓抓病　遇4個症狀趕快求醫

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-04 08:02

貓抓病（Cat-scratch disease）是一種受到貓爪帶原的細菌感染，而擴散到貓抓傷處的淋巴結（Lymph glands/nodes）所導致的疾病。淋巴結是由身體對抗感染的免疫系統組織結構而成。貓抓病很罕見，大部分案例發生在入秋及冬天裡。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

貓抓病有多常見

貓抓病通常發生在兒童和年輕人身上，80%個案年齡低於21歲，且大部分的病人介於3~12歲。貓抓病是可以預防的，請諮詢您的醫生關於貓抓病的詳細資訊。

▼貓抓病的症狀（按圖看清👇👇👇）

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貓抓病的原因

導致貓抓病的原因是一種叫做韓瑟勒巴通氏菌（Bartonella henselae）的細菌感染所致，大部分的家貓都有帶原該菌，但很少有被家貓抓傷後出現感染症狀的例子。

貓抓病的風險因素

貓抓病的風險因素很多，例如：

- 養貓或跟貓玩耍。 - 貓舔到您的傷口。 - 衛生環境不佳。

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貓抓病的診斷與治療

如何診斷貓抓病

醫生會依據您最近被貓抓傷的事故史，貓抓傷的傷口情形、是否紅腫、化膿、出現水泡來確診貓抓病，醫生也可能會觀察腫脹化膿的淋巴結以及傷口周圍膿液的狀況。

如何治療貓抓病

若身體的免疫系統正常，貓抓病感染通常會在給予抗生素治療後的1~2周內痊癒，若症狀輕微，身體也會自行痊癒。而免疫系統較差的人醫生會開立抗生素來治療，例如：愛滋病患者（AIDS）可能會出現嚴重感染症狀。

其他治療方法為，多休息直到退燒及體力恢復為止，並不需要搭配特別的飲食，但多補充水分對治療發燒有幫助，在水泡上熱敷、服用止痛藥也有助於緩解症狀。

此篇文章並不代表任何醫療建議，請務必諮詢醫生以獲得進一步的資訊。

貓抓病的生活調整與居家療法

以下的生活調整與居家照護可以協助您克服貓抓病：

- 多休息直到症狀減退。 - 依照醫囑服用完所有的抗生素。 - 被貓抓傷後持續觀察感染的徵兆。 - 遠離野生動物。

若還有其他疑慮，請諮詢醫生以了解更詳細的資訊。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：貓抓病：原因、症狀、診斷、治療】