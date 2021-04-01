寵物熱話｜對貓過敏一摸貓就痕癢無比？認識4種治療與改善方法

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-04-01 08:02

身為愛貓一族，對於貓咪們的包容心通常都很大，不管是亂抓沙發、把衛生紙全部抽光，或是跳到高處把易碎物品打落等；但是若是身體對貓過敏，那該怎麼辦呢？以下就為您介紹貓過敏的原因、症狀以及改善方式。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

貓過敏的原因

免疫系統在大多數的情況下，都是抵禦細菌入侵的重要工程，當它偵測到有害物質進入人體時，便會產生抗體與其對抗，而所謂的過敏，則是免疫系統將過敏原錯認為有害物質，因此發生的一系列紅腫、發癢等過敏反應。過敏體質多來自於遺傳，由父母傳下「對某種物質容易發生過敏症狀」的基因給孩子，因此，只要家中成員中有人有過敏的症狀，其他人罹患相同類型過敏的機會也會提高。

對貓過敏的人，在接觸到貓的皮屑、體毛、口水或尿液時，可能會出現過敏反應，而且這種症狀不一定要在貓身旁才會發生，如果貓毛沾黏在衣物、沙發或是床上，甚至根本沒有養貓的人，也可能因為與養貓者相處，間接接觸到衣物上的貓毛或唾液，從而引發過敏。

▼貓過敏的症狀（按圖看清👇👇👇）

2種檢測過敏的方式

一般來說，想知道有沒有對貓過敏，只要跟貓相處一陣子就知道了，如果擔心自己有過敏體質的話，在決定讓貓成為家庭成員之前，先去有養貓的朋友家拜訪一下，便能測試身體有無異狀。不過世間的過敏原何其多，因此以下將為您介紹2種科學檢測過敏的方式，除了貓過敏之外，也能知曉其他種類過敏因子：

1. 皮膚點刺測試（Skin prick test）：醫師會將消毒過但帶有微量過敏原的針，刺入前手臂的皮膚，以測試有無過敏反應，有貓過敏的人，入針處通常會變得泛紅或出現小腫包，症狀大約在30分鐘後就會消退。

2. 血液測試（Blood test）：在某些情況下，受測者的皮膚可能不會發生過敏反應，這可能不是因為它沒有過敏，而是因為自身的皮膚問題或是其他藥物所造成，這時醫師可能會建議使用血液測試的方式，將抽取血液加以檢測後，便能清楚知道對那些過敏原有反應，缺點是需要花費更長的時間。

治療過敏的4方法

過敏基本上很難治癒，只能透過藥物減輕症狀，以下為可能的治療方式：

1. 使用抗組織胺（Antihistamine）藥物，例如：苯海拉明（Diphenhydramine）、氯雷他定（Loratadine）或勝克敏（Cetirizine）。

2. 使用皮質類固醇鼻噴劑，例如：氟替卡松（Fluticasone）、內舒拿（Nasonex），類固醇有抗發炎，抑制免疫系統的效果。

3. 白三烯素修飾劑（Leukotriene modifiers，又稱白三烯調節劑），例如：孟魯司特（Montelukast），當患者不適宜使用抗組織胺或類固醇進行治療時，可能會使用白三烯調節劑作為代替，它可以阻斷免疫系統特定化學物質產生作用。

4. 去鼻塞充血劑（Decongestant）在台屬於非處方藥，可以自行在藥局購買，它有助於消除因過敏而腫脹的鼻黏膜，減輕不適的症狀。

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4種避免過敏的方式

比起跟過敏硬碰硬，遠離過敏原顯得容易且有效許多，但是如果在養貓之後，才發現自己有貓過敏，該怎麼辦呢？以下提供4種降低過敏症狀的方式：

1. 別讓貓進臥室：睡覺是人一生中花費最多時間的活動，一個人平均每天大約會睡7~8小時，如果床上充滿了貓毛，對於貓過敏的人來說，睡覺恐怕只會變成一場惡夢，不僅因為過敏症狀導致無法順利入睡，就算睡著了，也會因為睡眠品質過差，導致隔天精神不濟，請讓臥室成為最後一塊淨土，為自己保有舒適的空間，才能長久的與貓共處。

2. 空氣清新機：機器可以幫助過濾空氣中的過敏原，減少被人體吸入引發不適的情況。

3. 勤打掃環境：髒亂的環境只會讓過敏更加嚴重，建議三不五時便打掃一下室內環境，同時記得戴上口罩，以免過程中揚起的灰塵，造成您的不適。另外，貓貓時常爬過的地毯、自己的床單和衣服，也要記得定時更換，減少過敏原殘留量，或是乾脆不要使用地毯，減少貓毛和皮屑遺留在上面的機會。

4. 幫貓洗澡：每個禮拜幫貓洗澡一次，讓貓咪身體保持乾淨，也能減少皮屑和毛髮這2種過敏原產生的機會。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：貓奴的夢魘！貓過敏的治療與改善方式】