梁祖堯4年前搬屋走失狗　靠寵物傳心師提供「詭異位置」成功團聚

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-08 16:30

藝人梁祖堯一直是圈中出名的貓狗奴，家中養有多隻寵物。他在昨晚（7月7日）ViuTV的《晚吹 - 空肚講宵夜》節目表示，大約4年前搬屋時，愛犬「BB」曾經走失，他非常擔心，尋找了很久仍未發現牠的蹤影。在絕望之際，他找了寵物傳心師幫忙，最終傳心師轉述了一個詭異位置，令他們成功團聚！

BB 4年前曾經走失。(Instagram@pumpkinjojoinstagram)

梁祖堯一直喜愛寵物，曾試過同一時間飼養了11隻貓、7隻狗、3缸魚及一隻龜，愛動物的心，完全毋庸置疑。早前他在電視節目憶述，多年前走失狗狗的經過，至今仍歷歷在目。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

梁祖堯4年前搬到新居，家中狗狗BB隨即走失，他擔心不已。在絕望之際，他找了寵物傳心師幫忙，「第一次接觸呢樣嘢，我都唔信嘅。」結果他憑傳心師提供的詭異位置，成功尋回BB，令他不得不信……

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▼▼▼▼▼早前梁祖堯與鄰居合力救起了一頭貴婦狗，雖然他已立即將狗狗送醫，但最終仍因腸病毒病逝，點擊放大看梁祖堯的救狗經過！▼▼▼▼▼

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梁祖堯與BB感情深厚，相隔多年他仍記住此段往事，惟愛犬最終在去年12月離世，他感激狗狗16年的陪伴，並相信將來必定會重聚。

▼▼同場加映：41歲胡杏兒日前在社交平台Instagram上載了兩張溫馨的照片，宣佈順產誕下第三胎囝囝！胡杏兒本身是一位貓奴，高峰期曾飼養8隻貓咪，懷上大兒子李奕霆時，也有在家裏照顧愛貓「包包」，並沒有因為懷孕而拋棄貓咪。其實，圈中有多位女藝人在懷孕期間也沒有放棄家中的貓狗，讓我們一起來了解她們的生活吧。▼▼

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▼▼同場加映：娛樂圈中也有很多愛狗的夫婦，即使成為父母後亦沒有棄養家中狗狗，包括楊怡和羅仲謙、余文樂和王棠雲，以及陳柏宇和符曉薇。▼▼

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