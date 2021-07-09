撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-09 12:32

「牠這一生在我家吃好、用好，擁有我所有的愛。」 台灣有狗主早前表示，家中17歲史納莎「毛毛」兩年前開始出現骨刺，走路時後腳會顫抖得很厲害，舉步難行。面對愛犬行動不便，媽媽心裏很難過，決定要幫牠重拾臨終尊嚴！

毛毛三年前開始行動不便。（受訪者提供）

狗主Linda Tsou接受《香港01》訪問時表示，17年前母親過世，家中的氣氛一直很低落，她跟父親相對無言，所以她開始尋找小狗，希望打破彼此間的隔膜，最終她遇上毛毛：「牠來了我家，撫慰了我們的傷心，陪我走過喪母之痛。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

毛毛非常貼心懂事，每天都會待在客廳等媽媽回家，當她一開門，毛毛就會搖著小尾巴，熱烈歡迎她，愛犬種種的生性行為，令媽媽一早視牠為兒子。後來毛毛年紀開始老邁，雙耳漸漸失聰，無法再聽到媽媽回家的腳步聲，即使牠只能活在自己的世界裏，但Linda毫不介意。

三年前，毛毛走路時後腳無力，不停顫抖，確診患上骨刺，惟位置不宜開刀。「牠行動不便，我心裏很難過，不過牠老了跟人一樣，不忍也只能接受。」毛毛病情每況愈下，媽媽決定要幫牠重拾臨終尊嚴。

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毛毛最終在上月離世，Linda悲慟不已，「所幸牠沒有痛苦，也等我回家後才離開，是個貼心的小孩，再見了我的心肝寶貝。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中16歲拉布拉多犬「泡泡」因神經及關節退化，體力大不如前，最近半年狗狗情況時好時壞，令媽媽感到很大壓力，非常無助。早前媽媽外出回家，一進門驚見泡泡如廁後心酸一幕，隨即淚崩。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中19歲拉布拉多犬「妹妹」兩年前開始失智，之後更全身癱瘓，器官機能急劇退化，每晚都會痛到不停哀嚎。媽媽不忍牠如此辛苦，決定為愛犬選擇安樂死。臨終前，她帶妹妹到海灘，讓牠最後一次看大海、聽浪聲，只因這個地方對他們來說，有著最感動的回憶。▼▼

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