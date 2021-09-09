三色貓睡覺時臉部皺成一團　擠成表情符號臉！網民大讚可愛

動物們的睡姿，常常和人類的習慣很不一樣。有時他們睡覺的樣子，不禁會讓人懷疑這樣的姿勢，居然也能夠睡得著。最近日本網友，就分享了一張自家貓咪逗趣睡樣的照片，引起許多回應。



根據日本媒體《grape》報導，日本網友「29nekocafe」最近分享一張自家貓咪睡覺的照片。畫面中，貓咪把自己的臉，夾在身體與絨毛皮的支柱之間，表情明顯皺成一團。但這隻喵星人毫不在意，照樣睡得又香又甜。

按圖看清喵星人漫畫般表情！👇👇👇

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29nekocafe在日本福井市經營「貓咪咖啡廳」，店內有多達22隻貓，店主平常會拍下這些貓咪可愛的模樣在網路上分享，並且感謝有了這些貓咪，讓他的生活增添更多色彩。這次貓咪特別的睡姿，也讓他爆笑出來。

網友們紛紛表示「不好意思但我笑個不停」、「太可愛了吧」、「讓我大笑出來了」、「最讚的表情呢」、「眼睛變成（＞＜）的樣子」、「睡得很沉耶」、「漫畫裡『這樣不行啊』的臉」、「這貓咪本人都不會痛嗎」、「脖子這樣沒問題嗎」、「有點擔心這孩子的臉形不過先爆笑了」。

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟貓咪們得到媽媽的讚賞後，送上什麼恐怖活體回禮？（慎入！）▾▾▾



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點擊連結看全文：唐貓生擒飛曱甴獻禮 媽怕得罪無奈讚叻 隔兩天牠敲門送恐怖活體

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】