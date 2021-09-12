家貓妖怪化面露獠牙、目露兇光！嚇倒一眾網友：表情有夠兇猛

養過貓貓狗狗的飼主都曉得，有時這些毛小孩喵星人的表情相當豐富，一點都不輸給人類，甚至還會有難以形容的樣子出現。最近一位日本網友分享的貓咪照片，就引起許多網友的迴響。



根據日本媒體《おたくま経済新聞》報導，日本Twitter網友「CMintem」分享照片，表示他家的貓在長期「守護勞動著的人類」下逐漸妖怪化，外觀看起來不僅露出獠牙，兩眼還瞪得老大，可怕的視線不停往他這邊投射。

按圖看清貓咪妖怪化表情、可愛照！👇👇👇

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CMintem說明，其實這隻貓正在在窗戶旁曬得到太陽的位置睡午覺。不過在打瞌睡的同時，又很在意飼主現在在做什麼，可是又因為想睡覺不想移動，結果就是成了這個姿勢和神情，讓他看了忍不住笑出來。

網友們紛紛表示「也太可怕」、「愛麗絲夢遊仙境的妙妙貓嗎」、「想到龍貓巴士」、「這我喜歡」、「好有魄力，妖怪貓感十足」、「好可怕但好可愛」、「表情有夠兇猛」、「黑夜中看到我一定會哭出來」、「想到電影『大法師』」、「牙齒好可愛」、「這表情根本像畫出來的」、「惡魔啊」。

▼▼同場加映：台灣網友徐小姐這天一如往常地載女兒回家，卻看見平時總會熱情迎接的社區流浪橘貓「咪咪」倒在路邊，怎麼叫都沒回應，嚇得以為牠是不是發生了什麼意外。沒想到走近一看，才發現自己的眼淚被騙去！▼▼



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