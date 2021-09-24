貓咪張大嘴巴咬著同伴頭部？貓主兩個字揭真相網民：有趣又可愛

貓咪有著相當驚人的柔軟度，有時複數的貓咪靠在一起時，會因為彼此柔軟的身軀，而出現一些奇妙的畫面。最近一位日本網友，就分享了一張讓人一瞬間，還以為是在貓咪在吞食同類的照片。



根據日本媒體《grape》報導，日本Twitter網友「29nekocafe」最近分享一系列貓咪照片。圖中有兩隻貓靠在一起，構圖乍看之下，很像是其中一隻貓正張大著嘴巴，咬著另一隻貓咪的頭，好像要把對方吃下去一樣。

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不過，其實這只是兩隻在窗邊睡著的貓。其中棕色的貓咪因為窩在另一隻貓的懷裡太深，在完全貼合的狀態下，因此看起來才有好像要被吞掉的錯覺。真相大白之後，除了讓人鬆了一口氣之外，也分外地感覺到貓咪的可愛。

許多網友紛紛回應「做了很美味的夢呢」、「真的怎麼看都像是被吞到一半」、「怎麼看都像是那樣啊」、「嚇到我了」、「橘貓好吃」、「原來貓也會吃貓嗎」、「放大了好幾次重新看，想說會不會看起來不那麼像」、「有趣又可愛」、「好可愛喔，感情一定很好吧」、「好療癒喔」。

▼ ▼ 同場加映：或許當初不太想養貓，但把貓帶回家後會令你有改變。在日本，有位大叔在上班途中遇上一隻流浪小黑貓。當時小黑貓正遭到烏鴉群攻擊，很是危險。雖然大叔的家人曾表示不會再養毛孩，但他實在不忍心小貓遭毒手，最終還是帶了牠回家。沒想到小黑貓靠牠的萌樣，改寫了牠的命運。▼ ▼



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▼ ▼ 同場加映：最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？▼ ▼



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