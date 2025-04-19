新手狗主必看｜小狗嘔吐4大原因　黃綠色膽汁可能是胃潰瘍警號

在我們飼養小狗的過程中，總會因為某些原因出現嘔吐，有很多主人都會對此感到緊張。



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如果小狗常出現嘔吐情況，應加倍留意，有需要時應求醫。（unsplash@bill-stephan）

小狗嘔吐雖然是常見，但也要留心是否身體出了問題：

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一、生理性的原因

其中有一部分是歸納於生理性，如果我們的小狗在吃飯之後沒有多久就馬上吐了，吐出來的大多數是剛吃下的食物，並且又重新吃到肚子裏，這種情況在狗狗中較為常見，通常對身體影響不大，但若頻繁發生，建議觀察是否有其他問題。

二、食道被塞住

可能是因為牠吃了一些不允許吃的食物，然後自己的食道就被堵住了，之後再吃更多的食物的話，就會因為食道不通暢而導致嘔吐，並且還會一直把自己的脖子伸長，吐出的大多數都是唾液，並不會有什麼食物。能夠卡住小狗食道的東西，大多數是一些硬度比較強的物質，像骨頭之類。如果很淺的話，我們可以把異物給取出，如果比較深就需要去看醫生了。

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三、胃潰瘍

如果小狗吐出黃綠色的東西，這就說明牠可能吐出了一些膽汁，這時候肯定是牠的腸道或者是胃部有了一些問題，大多數情況下都是小狗有胃潰瘍，需要及時地帶小狗去看醫生進行救治，否則就會造成更加嚴重的疾病。

四、胃部出血

若是小狗吐出的東西，是我們平常喝咖啡的顏色，但是又跟飼料的顏色有一定的區別，也不太像是牠吃入的食物，所帶的顏色。這時候我們就可以初步診斷，牠可能是胃部出血了。因為小狗胃部出血的嘔吐物顏色就是咖啡色。這時應盡快諮詢獸醫，根據醫囑使用消炎藥，然後吃的食物儘量要清淡。以後應暫時避免餵食難消化的肉類，以免加重胃部負擔，改用清淡食物，這樣才能幫助胃部恢復。

以上就是關於小狗嘔吐原因的一些解釋了，面對不同的問題一定要採取相應的措施，希望大家在碰到相同問題的時候能夠不要慌張啊。

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