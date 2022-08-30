貓貓冷知識｜WFH時主子喜歡霸佔鍵盤和電腦？ 這5大原因奴才要知
撰文：汪喵星球
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▼▼▼為甚麼貓咪喜歡霸佔鍵盤和手提電腦？▼▼▼
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霸佔原因1：想取暖
大家第一個想到的霸佔原因，應該都是「想取暖」吧！
貓咪的平均體溫為 38 度，所以只要空氣的溫度下降，貓咪們會很快察覺喔！就會想找一個溫暖的地方窩著！
霸佔原因 2：把鍵盤當成玩具
貓咪是狩獵者，天生動態視力很敏銳，所以很容易被螢幕上滑動的資訊，和奴才敲打鍵盤的手吸引喔！
霸佔原因 3：求關注
可能是貓咪餓了、貓砂髒了、太無聊需要陪玩，所以想引起奴才的注意，提醒奴才該做點事囉！
霸佔理由 4：有奴才的味道
鍵盤上有熟悉的味道，會讓貓咪覺得很安心，想窩在那裡喔！
霸佔理由 5：宣示主權
貓咪是有領地意識的動物，會透過磨蹭在物品上留下氣味、宣示所有權喔！
不管你在工作還是玩遊戲，你家貓咪也會霸佔鍵盤嗎？來找找牠霸佔鍵盤的原因吧～
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