想摸貓咪但好驚被咬？　3步即可攻陷貓心　這些摸貓禁忌要注意

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▼▼▼教你怎麼摸貓咪，還有哪些是摸貓禁忌？▼▼▼

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貓狗禁區大不同！ 千萬不要把摸狗狗那一套，套用在貓咪身上，小心被抓傷！

貓咪的頭和屁屁一帶，算是安全區，其他部位就要看貓咪當時的心情了！

正確摸貓3步驟！

先放低身體、緩慢靠近，這是對至高無上主子的尊敬。接著伸手給貓咪聞聞看，先打個招呼，貓咪同意沒有閃避，就可以從下巴、頭頂、耳後慢慢攻略了！

摸貓也是有禁忌的！

比如說：強迫摸貓咪、在玩耍的時候摸、摸太久，這些都會是貓咪的地雷，小心一個不注意就會爆炸

貓咪翻肚肚，就是要你摸牠？

其實露肚子是貓咪的動作交流，通常有 3 種心情表現：

1. 表示信任

2. 表示沒有惡意

3. 表示不爽



貓咪是天生比較敏感、自我的動物，想摸牠可沒這麼容易～

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】