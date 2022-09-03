寵物健康｜貓咪結膜炎成因、治療及照顧指南　預防結膜炎可這樣做

有時候會突然看到 貓咪眼睛紅腫 、流淚、瞇瞇眼或突然閉起一隻眼睛，特別是季節轉換或環境改變的時候，小心可能是貓咪結膜炎的典型症狀喔！



懷疑貓咪有結膜炎可以怎麼做？日常如何預防及保養？汪喵邀請專業外科獸醫—高旗和大家分享照顧及預防指南！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

內容快速瀏覽：



．甚麼是貓咪結膜炎？

．結膜炎常見症狀

．結膜炎造成原因

．結膜炎診斷方法

．貓咪眼睛紅腫 怎麼辦

．結膜炎治療及居家照護



▼▼▼貓咪結膜炎的成因及治療照顧指南▼▼▼

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甚麼是貓咪結膜炎？

結膜在眼球外側，從角膜周圍延伸到上下眼瞼內側的組織。可以想像結膜是包覆眼白外側到眼皮內側的黏膜；另外，貓咪內眼角的「第三眼瞼」結構，上面也有結膜組織。

貓咪結膜為甚麼會發炎？

結膜分成上下兩層，上層組織會分泌黏液，組成淚液的一部份；下層組織包含血管、神經和免疫組織，是眼球外部重要的免疫構造。

因為免疫組織豐富，結膜對各種刺激產生快速劇烈的反應，當結膜發炎時，就稱為結膜炎，有時發炎還會延伸至角膜上，變成角膜結膜炎。

結膜炎常見症狀：貓咪眼睛紅腫、流眼淚！

貓咪結膜炎症狀從輕微的結膜充血，如：眼白外側紅紅的、眼睛分泌物變多（水樣或膿樣分泌物，例如：黃綠色眼屎）、眼框周圍紅腫、第三眼瞼脫出、畏光疼痛（眯眯眼），到嚴重的結膜角膜水腫、潰瘍、沾黏等都可能發生。

因為結膜靠近眼睛的其他結構，所以其他地方發炎時，也容易併發貓咪結膜炎。因此，診斷時最重要的是找出引發結膜炎的原因。

包括結膜本身、眼周結構異常、眼內或甚至是系統性疾病。有些疾病初期看起來像是結膜炎，但是放著不管可能會變更加嚴重，甚至影響貓咪視力。

幼貓、多貓家庭注意！引發貓咪結膜炎常見原因

造成貓咪結膜炎原因很多，可以簡單分成感染性和非感染性。感染性包括：細菌、病毒甚至黴菌感染；非感染性則來自環境或異物刺激、過敏、受傷等。

感染性結膜炎：

．細菌感染：貓披衣菌、黴漿菌、鏈球菌及葡萄球菌

．病毒感染：皰疹病毒、卡里西病毒、犬瘟熱病毒

．黴菌感染：較少見



非感染性結膜炎：

．創傷：奔跑撞傷、打架抓傷

．環境刺激：施工、大掃除、燒香及抽菸粉塵

．眼周刺激：眼瞼內翻、異生睫毛、眼瞼團塊、長毛、短吻品種

．疾病：過敏、免疫或系統性疾病



在貓咪結膜炎中，鼎鼎大名造成結膜感染的病毒，分別是皰疹病毒（Herpesvirus）和卡里西病毒（Calicivirus），且有非常大比例是由皰疹病毒引起的。

除了結膜炎，兩種病毒也容易併發上呼吸道症狀，造成如角膜潰瘍、打噴嚏、鼻分泌物或口炎等。每隻貓咪嚴重程度差異大。輕微結膜炎，到併發角膜潰瘍或肺炎都有可能。

小心貓咪免疫力低、緊迫時特別容易發作

因為病毒快速傳播，傳染力極強，在多貓家庭、收容所或是流浪貓間的盛行率非常高。

這些症狀在小貓、緊迫或免疫力低下時容易發作。即使痊癒後，也會潛伏在體內，貓咪免疫力差時又會復發，這也是為甚麼換環境、多貓打架等緊迫狀況，就容易產生眼睛紅腫、打噴嚏、流鼻水。

貓咪眼睛紅腫 怎麼知道有沒有結膜炎？

主要靠病史和眼科學檢查，來做排除式診斷。

不同狀況都可能會引發結膜炎，因此獸醫會透過病史（貓咪眼睛紅腫持續時間、分泌物、是否疼痛、影響視力）、理學檢查（雙眼對稱性、眼周結構及狀況、發炎情形、是否有異物）和完整眼科檢查來診斷。

貓咪眼睛紅腫可以先怎麼做？

沒有疼痛、影響視力，可以先觀察1-2天！

如果是突然偶發單側結膜炎、沒有影響視力、貓咪也沒有嚴重疼痛的感覺，可以考慮先戴上頭套並以人工淚液進行沖洗和保濕，觀察1-2 天。

STEP 1：戴上頭套避免二次傷害

如果是突然偶發單側結膜炎、沒有影響視力、貓咪也沒有嚴重疼痛的感覺，可以考慮先戴上頭套並以人工淚液進行沖洗和保濕，觀察1-2 天。

【注意！】

甜甜圈式頭套無法防止動物直接用臉去磨蹭牆壁或家具等，無法達到完整的保護效果。

STEP 2：人工淚液沖洗、保濕

以人工淚液進行沖洗一天4-6 次，若情況緩解、沒有變嚴重則可以先觀察。

STEP 3：持續觀察

若是雙側結膜炎、反覆發作、有明顯黃綠色眼屎、嚴重疼痛不適影響精神食慾，建議盡快帶去給獸醫做詳細檢查喔！

貓咪結膜炎的治療及照護

找出原因是治療的關鍵！

不同類型結膜炎的治療方式不同，關鍵是找到背後的原因，對症下藥。需要靠貓奴和獸醫師詳細的觀察，找到原因，並給予適合治療才是最好的方法。

找不到原因可以先對症治療！

．人工淚液或眼藥水

一時找不出明確原因，通常會做對症治療。輕微的狀況，獸醫會給予保濕修復的眼藥水；若懷疑細菌感染，則給予含抗生素的眼藥水。嚴重時可能需要口服抗生素。如果懷疑有過敏或自體免疫疾病，會依需求給予含有類固醇的眼藥水。

【注意！】使用眼藥水前請務必諮詢獸醫，不要隨意使用人用眼藥水喔！

．補充離胺酸或抗病毒藥物

如果結膜炎和呼吸道症狀一起出現，就會懷疑和病毒感染有關。除了要避免二次細菌感染，可以適量補充離胺酸，嚴重的病例可能考慮給予抗病毒眼藥或口服藥。

．手術清創

非常嚴重的病例，已經造成結膜的沾黏或不癒合的角膜潰瘍，就需要考慮手術清創，避免影響視力。

貓咪眼睛紅腫 byebye！結膜炎預防指南

部分狀況下，結膜炎是可以預防的。定期清潔眼周以及修剪毛髮、維護環境品質、減少壓力來源和定期施打預防針，都能有效減少結膜炎的復發！

定期清潔眼周、修剪毛髮

長毛或短吻品種的毛孩，可以定期清潔眼周分泌物，修剪過長的眼周毛髮，避免毛髮的刺激。

注意環境清潔

如果是因為環境刺激造成的結膜炎，則需要定期清掃或以空氣清淨機來維護整潔及空氣品質。

減少壓力源

有皰疹病毒感染過的貓咪，則應該要避免額外的壓力，壓力會使免疫力下降，讓皰疹病毒更容易復發喔！

定期施打預防針

皰疹病毒、卡里西病毒等上呼吸感染的病原都可以很有效的透過預防針來預防或減低臨床症狀。

結膜炎是很常見的眼部疾病，經常讓貓咪眼睛紅腫、流淚，但是毛拔麻無須過度緊張，可以先觀察眼睛狀況，做好應對措施。

若狀況未改善再去獸醫院做詳細診斷、治療。平時我們也可以做好環境整潔，讓貓咪保持好心情，幫助減少結膜炎上身喔！

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