寵物健康｜貓咪耳內髒的原因及處理辦法　耳蟎、耳炎要盡早求醫

貓咪耳朵內部的清理很容易被主人忽視，尤其是一些長毛貓，毛髮將耳朵遮住，一段時間不清理的話，耳朵內部便很容易沉積一些細菌及塵埃，長久下去會引發嚴重的耳部疾病，貓咪身體也會莫名的發臭。



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▼▼▼貓咪耳內髒的原因及處理辦法▼▼▼

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一、貓咪耳內的日常清潔

平時，貓咪只須晃晃耳朵就能自然地將裡面的耳垢和水分清除，所以主人不必經常為其清理耳朵。當耳朵裏面很髒時，把棉棒在嬰兒化妝油裏浸一下，在可視範圍內清理耳內污垢。另外，洗完澡以後，一定要把耳中的殘留水分弄於淨。但如果將耳朵中的脂肪全部清除的話，耳朵便失去了對細菌和灰塵的抵抗力，很容易生病，所以也不能過分地清理耳朵。也有貓很討厭清理耳朵。這時的訣竅是：用一隻手叉開五指成扇形捏住耳廓，乾淨利落地清理完。脾氣暴躁的貓拿毛巾包上後再清理比較安全。

二、貓咪嚴重的寄生蟲疾病：耳蟎

當貓出現經常搔耳和搖頭症狀的同時，耳道內有異味（酸臭味），這時便要警惕耳蟎的發生了。主人首先要檢查貓咪的耳道，如有多個紅色疹狀小結，這是由耳蟎唾液引起的刺激使外耳道紅腫和發炎，而同時，耳朵內匯聚由外耳道皮脂腺分泌的蠟樣物質，顏色和样子就像磨碎的咖啡豆（褐色污垢），可以基本確定為耳蟎的感染了。如果可以確診為耳蟎感染，治療便需要主人的耐心了。

首先使用寵物專用的洗耳水徹底清潔耳道，然後滴入治療用耳藥水，在耳外側揉幾下，使藥均勻分佈在耳內，一日2-3次。清耳朵要點：先將洗耳水倒入耳道中，然後用一隻手將耳朵提起不讓洗耳水流出，另一隻手按摩耳道，讓洗耳水和耳垢充分作用。

然後用卷好的棉花棒清耳朵，可反復清潔幾次。然後滴入治療用耳藥水，並按摩耳朵，滴入的方法及手勢同滴洗耳水的方法。耳蟎是一種較頑固的疾病，需要連續用藥多日（建議20天以上），直至痊癒。

三、貓咪的耳炎

貓中耳炎和內耳炎是耳鼓室的一種炎症，常同時或相繼發生。因外耳炎惡化或細菌經血行感染而使中耳發炎；若造成內耳炎，會影響其聽力、平衡感，使貓的動作出現異常，頭偏向感染的一邊。須盡快就醫治療，否則會造成聽力永久受損。

症狀：耳內流出黑褐色粘液性分泌物，有臭味；貓不安，擺頭抓耳；轉圈，平衡能力差；厭食，體溫升高；當引起腦脊膜炎時，可造成貓死亡。治療方法：首先要用藥沖洗患耳，反复沖洗並至吸出的液體清亮為止；對於一些症狀嚴重的貓全身應用抗生素，同時耳內滴入消炎耳液；必要時也要輸液補充營養和電解質。

貓咪耳道內的疾病，很多都會表現為髒，這只是一個最基本的症狀，如果主人不能很好的分辨病因的話，建議主人帶貓咪去專業的寵物醫院檢查一下，確診病因才能更好的對症下藥。

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