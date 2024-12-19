橘貓的存在很是特別？科學家認真研究得出顏色與基因之間大秘密

撰文：明日科學
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想知道你的橘貓為什麼那麼特別嗎？最近，兩組研究終於揭開了這個問題的基因謎團，讓我們了解橘貓的祕密。

橘貓的顏色秘密：從色素說起

哺乳動物的毛髮和皮膚顏色，主要來自兩種色素：真黑素（eumelanin） 和 褐紅素（pheomelanin）。黑色和棕色來自真黑素，黃、紅、橘色則來自褐紅素。對於人類、狗或馬來說，毛色的生成由一種叫 MC1R 的受體控制，但貓咪很特別，MC1R 和牠們無關！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪的「橘色基因」登場

貓的毛色由一個叫 「橘色位點（orange locus）」 的基因位置負責。這個位點有兩種版本：O（製造橘色褐紅素）和 o（製造黑色真黑素）。因為這個位點位於 X 染色體 上，橘色和黑色的分配與性別有關。

公貓（XY）：只有一條 X 染色體，因此只能是橘色或黑色。
母貓（XX）：有兩條 X 染色體，隨機啟用其中一條，於是可以同時有橘色和黑色的斑塊，這就是為什麼花貓幾乎都是母貓！

加碼知識：如果你看到一隻公的三色貓，那牠很可能有染色體異常（類似人類的克氏症候群，擁有額外的 X 染色體）。

三色毛花貓的色素分布模式（Lluis Montoliu）

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卡通明星橘貓的秘密基因是什麼？

最近，科學家確認了貓的橘色基因是 Arhgap36。這個基因的突變會阻止黑色素的生成，讓橘色素成為主角！至於為什麼橘貓那麼愛吃、愛睡，可能還得再做點研究啦！

花貓的「獨一無二」秘密

三色花貓身上的橘、黑、白斑塊，是 X 染色體隨機關閉和其他基因突變（例如產生白斑的基因）共同作用的結果。更酷的是，每隻花貓的斑塊都是獨一無二的，就像貓咪版的指紋一樣！

這兩項新研究來自史丹佛大學和九州大學，讓我們對貓咪基因的奇妙運作更進一步。無論你的橘貓像不像加菲貓，現在你都能對牠說：「原來你這麼可愛，是基因決定的！」

科學，就是這麼療癒又有趣！相關研究刊登在最新一期的線上預審期刊《bioRxiv》。

參考論文：
1、A deletion at the X-linked ARHGAP36 gene locus is associated with the orange coloration of tortoiseshell and calico cats
2、Molecular and genetic characterization of sex-linked orange coat color in the domestic cat

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】

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