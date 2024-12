橘貓的存在很是特別？科學家認真研究得出顏色與基因之間大秘密

想知道你的橘貓為什麼那麼特別嗎?最近,兩組研究終於揭開了這個問題的基因謎團,讓我們了解橘貓的祕密。



橘貓的顏色秘密:從色素說起

哺乳動物的毛髮和皮膚顏色,主要來自兩種色素:真黑素(eumelanin) 和 褐紅素(pheomelanin)。黑色和棕色來自真黑素,黃、紅、橘色則來自褐紅素。對於人類、狗或馬來說,毛色的生成由一種叫 MC1R 的受體控制,但貓咪很特別,MC1R 和牠們無關!

貓咪的「橘色基因」登場

貓的毛色由一個叫 「橘色位點(orange locus)」 的基因位置負責。這個位點有兩種版本:O(製造橘色褐紅素)和 o(製造黑色真黑素)。因為這個位點位於 X 染色體 上,橘色和黑色的分配與性別有關。

公貓(XY):只有一條 X 染色體,因此只能是橘色或黑色。

母貓(XX):有兩條 X 染色體,隨機啟用其中一條,於是可以同時有橘色和黑色的斑塊,這就是為什麼花貓幾乎都是母貓!



加碼知識:如果你看到一隻公的三色貓,那牠很可能有染色體異常(類似人類的克氏症候群,擁有額外的 X 染色體)。

三色毛花貓的色素分布模式(Lluis Montoliu)

卡通明星橘貓的秘密基因是什麼?

最近,科學家確認了貓的橘色基因是 Arhgap36。這個基因的突變會阻止黑色素的生成,讓橘色素成為主角!至於為什麼橘貓那麼愛吃、愛睡,可能還得再做點研究啦!

花貓的「獨一無二」秘密

三色花貓身上的橘、黑、白斑塊,是 X 染色體隨機關閉和其他基因突變(例如產生白斑的基因)共同作用的結果。更酷的是,每隻花貓的斑塊都是獨一無二的,就像貓咪版的指紋一樣!

這兩項新研究來自史丹佛大學和九州大學,讓我們對貓咪基因的奇妙運作更進一步。無論你的橘貓像不像加菲貓,現在你都能對牠說:「原來你這麼可愛,是基因決定的!」

科學,就是這麼療癒又有趣!相關研究刊登在最新一期的線上預審期刊《bioRxiv》。

參考論文:

1、A deletion at the X-linked ARHGAP36 gene locus is associated with the orange coloration of tortoiseshell and calico cats

2、Molecular and genetic characterization of sex-linked orange coat color in the domestic cat



