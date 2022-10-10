10個方法幫孩子降低「貓咪過敏」症狀　除了多清潔還可以怎樣做？

家裡一旦養了貓咪，可愛又惹人疼愛的貓咪就成為了你的家人，很多主人就算因為貓咪過敏而時常一把鼻涕一把眼淚，也不會有想要放棄貓咪的念頭。但家庭即將有新成員加入——小寶寶即將誕生的時候，情況就變得複雜，主人發現事情沒有當初想得這麼簡單。因為害怕小朋友對貓咪過敏，很多家庭在女主人懷孕之後，無論是「長輩給的壓力」或是自己對孩子的擔心，都會選擇放棄貓咪，將貓咪送人、給爸媽、或是更糟糕的，棄養到收容所。

文：墨汁／滔客



其實事情沒有那麼悲觀，根據國外研究調查及搜集了許多有孩子貓咪家庭的經驗，以下10個幫助小朋友降低貓咪過敏狀況的方法提供父母親參考。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

降低孩子貓咪過敏症狀的十種方法

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1. 用科學的方法先確認孩子真的是貓咪過敏

有一些主人，在孩子打了一個噴嚏後，驚天動地！認為完蛋了！我的寵物造成孩子過敏了，然後立即決定要把貓咪送走。但是，牠們忘記了，貓咪或許是無辜的！

貓咪的唾液和皮脂腺裡的某些蛋白質，的確可能經由非常勤奮的舔毛習慣，讓沾有唾液的毛導致人類過敏。但是，打噴嚏的原因千百種，孩子鼻子乾癢、天氣變天、感冒症狀、孩子對塵蟎、花粉、黴菌、PM2.5霾害或灰塵過敏等等，隨便點名就有好多種可能的原因。

家長一定要先搞清楚孩子打噴嚏的真正原因，如果真的是過敏的話，也要到醫院檢查過敏原做實質的確診（你看到過敏原檢測的清單之後你就會了解，過敏可能有多少種原因了），再思考下一個動作。不然，你的貓咪真的非常冤枉，可能因為你家灰塵太多而你沒有勤於打掃而導致牠流離失所，失去牠心愛的家人。

2. 限制貓咪進入孩子的臥房

比一直清洗孩子的床單、枕頭套、床墊及清掃地板更輕鬆的方式，就是別讓貓咪進入孩子的房間。

貓咪不像狗狗只能在地板空間活動，床上、桌上、櫃子上...等，再高的地方牠們也上得去，尤其是溫暖柔軟的床鋪，更是牠們喜歡的地方。貓咪可能引起人類過敏的不只有牠們的口水和沾有口水的貓毛，沾有牠們排泄物的貓砂也可能沾染到隨著尿液和糞便排出的蛋白質。

如果貓咪上了孩子的床，對貓咪蛋白質過敏的孩子很有可能因為接觸到貓咪腳上帶的貓砂或沾有蛋白質口水的貓毛，而在上床睡覺時抓個不停，甚至出現皮膚紅腫的狀況。

根據一些家有貓蛋白過敏孩童的媽媽測試結果顯示，一旦他們做了這樣的改變——不讓貓咪進入孩子的房間（跟孩子講好、隨手關門別讓貓咪進入臥室）很多過敏症狀就這樣解除了。

3. 用其他方式取代地毯

地毯是搜集過敏原的溫床，用吸塵器吸地毯常會將過敏原吹起到空氣中。如果家裡有固定性軟毛地毯（美式家庭比較容易出現）的話，盡量用木頭、硬式地毯取代。如果要讓小朋友在地上玩，可以用巧拼、沒有毛或棉可以藏匿過敏原的墊子取代。

若實在無法取代，可以選用小一點可以丟洗衣機清洗、烘乾殺菌的地毯，並且一定要常清洗（一週至少一次）地毯。使用有HEPA濾網的吸塵器吸地面也可以吸起過敏原，固定式地毯則需使用有蒸汽的地毯清潔機才能多少消滅一些過敏原。

4. 使用空氣清淨機

如果確認家裡有對貓咪蛋白質過敏的孩子，一定要購買一個好品質並且有HEPA濾網的空氣清淨機。香港空氣潮濕，最近幾年又受霾害影響，空氣品質奇差，除了除濕機之外，你也需要一台好的空氣清淨機。

家裡沒有除濕機又預算有限的家長，可以試試一機兩用，帶有除濕機的空氣清淨機，並且優先放在孩子的房間內。除濕機降低濕度可以減少其他過敏原（例如塵蟎）的活躍度，我自己買的二和一機種還有PM2.5顯示功能，如果空氣品質很差，警示燈會變色，就算無法快速清淨空氣，也可以先帶孩子離開那個空間，減少過敏機會。

最重要的是，一定要選擇有HEPA濾網的清淨機，並且要在指定時間內更換濾網這個最重要的消耗品。

5. 定時幫貓咪洗澡或乾洗

貓咪不是那麼愛洗澡，也確實不是那麼需要洗澡的動物。但比起讓你的孩子全身發癢紅腫，然後面臨被送走的命運，洗澡或是乾洗並不是那麼糟的解決方式。

貓咪偶爾沾到灰塵或皮脂出油的時候，牠們會更頻繁的舔毛、理毛，牠們舔自己越頻繁，口水中的蛋白質越容易隨著毛飄散在空中，黏在家具、小孩子衣服上，造成過敏現象。所以幫貓咪稍微洗澡，讓牠們的口水少累積一點在毛髮上，是會有幫助的。

如果你的貓太害怕洗澡，就用乾洗的方式：將毛巾沾濕扭乾，全身擦拭一下，把貓咪多餘的油脂、灰塵和沾有太多口水的毛擦走，這樣也會有所幫助。

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6. 提醒孩子摸完貓記得洗臉洗手

養過貓一定知道，可愛的貓咪在身旁圍繞，很難不時時摸貓一把、親貓一口，抱抱牠們。不過對貓咪過敏的孩子們來說，摸完抱完貓咪立即去洗手、洗臉，的確可以降低貓毛碰到臉部、或經由揉眼睛造成眼睛、鼻子過敏的機會。

父母親時時的提醒孩子養成摸貓完洗手的習慣，對貓咪過敏的孩子來說是很有幫助的。

7. 多清洗貓咪的床和玩具

貓咪最喜歡躺的地方、墊子，以及最愛舔拭的玩具，當然藏有最多帶著貓蛋白質的過敏原。買貓咪床墊和玩具的時候，最好是選擇可以洗衣機洗滌的材質，每週固定清洗一次，並且使用不添加化學成分的洗潔劑或肥皂粉，再以熱水清洗，也可以減少過敏原飄散。

8. 多清洗沙發和保持空氣流通

貓咪非常喜歡睡在沙發上，當沾有貓咪口水的貓毛殘留在沙發、椅墊上，或者沾有貓蛋白質尿液的貓砂從貓咪腳底板被帶到沙發上，就容易讓坐在沙發上面的孩童觸碰到，對貓咪蛋白質過敏的孩童就會產生過敏現象。

選擇可以拆開洗滌的沙發、布料，每週換洗，或是用蒸汽式熨斗／清潔機每週清理一下，都可以降低過敏原被孩童觸碰到的機會。

另外，常開窗戶，讓家裡環境空氣流通，有機會排出窗外，也可以降低過敏原的數量，降低孩子過敏的機會。

9. 低過敏原貓咪

國外有研究，部分東方品種貓擁有低過敏原的特性，不易造成過敏，例如雷克斯（Rex）貓種。在國外，有些對貓咪蛋白嚴重過敏的人，會選擇養這些品種的貓咪。但基於香港、台灣目前繁殖法規和稽核並不完善，流浪動物和公立動物之家／收容所問題皆尚未達到先進國家的標準，需要全民一起以「領養取代購買和繁殖」來一同解決這個社會問題，所以這裡並不推崇以品種來解決貓咪過敏問題。

10. 配合抗敏藥物緩解症狀

大部分的家長在孩子碰到過敏問題時，都會有個共識：不要直接吃藥，靠藥物解決，以避免副作用。的確，前面9種針對孩童貓咪蛋白過敏的解決方法，如果每件都確實做到，孩童還是嚴重過敏的機會微乎其微。

對於貓蛋白質過敏的孩子，若是偶爾有較不舒服或較嚴重的狀況出現，是可以服用抗組織胺（antihistamines）或減充血劑 （decongestants）等類似藥物的，這些藥物可以立即降低過敏症狀，也沒有什麼副作用。不過小朋友服用的話，一定要經過醫師診療後再服用，別直接購買成藥，以免劑量及藥種誤判造成危害。 當個負責任的主人和用智慧解決問題的父母 根據最新的研究顯示，小朋友從寶寶年紀即接觸2種以上的動物，與牠們一起生活，長大後比一般人更不容易過敏。

你的寶寶並不會因為家裡有了寵物而「變成了」過敏體質，孩子們會對貓咪有過敏症狀是因為牠們本身已經對貓咪蛋白過敏了，這並不是貓咪「造成的」，很多孩子跟貓咪相處一輩子也沒有過敏症狀產生。

以上這些小撇步都是碰到問題時，真正可以解決問題的方法。既然養了貓咪，就讓我們一起當個負責任的主人，不要當事情發生一昧的認為只有把貓咪移除你的生命才能解決問題。別忘了，每件事情都有它的優缺點，養寵物的快樂和牠可以帶給孩子們的愛與學習，都會是你們一起努力克服一切後，一輩子難忘、無可取代的甜美回憶。

你的孩子們也會藉由這個機會，學習父母親如何積極正面的面對、解決問題，一起成長，在未來的日子裡，變成和父母親一樣有責任感及有愛、善良的人。

【本文獲「滔客」授權轉載。】