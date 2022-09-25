帶狗狗散步不只是運動　這3大好處被低估　讓你的汪星人充滿活力

長期待在家，狗狗未能得到足夠的環境刺激及活動機會時，就會逐漸變得無精打采、提不起勁、活動力下降、體能變差……

文：Sunny Lin／滔客



出門散步不僅只是一種運動方式而已，對狗狗的身心健康，還有許多好處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「氣味」的探索之旅：藉由嗅聞認識世界

對狗狗而言，所見的世界只存在著簡單的色彩。不過，他們的嗅覺敏銳度卻比人類高非常多，因此，到處嗅嗅、聞聞是他們認識外在世界的主要方式之一。

分辨、分析不同的氣味，對於狗狗的大腦而言是個良好的刺激，若是經常有機會接受新的嗅覺刺激，就能達到避免腦部退化的效果。

散步當中，狗狗若對地上的落葉、路旁的小花小草感興趣時，不妨試著放慢腳步或是停下來一會兒，讓他們盡情地去嗅聞吧！

適度地曬曬太陽：讓狗狗活力充沛有朝氣

陰雨綿綿的季節，總是會讓人覺得提不起勁。不論對人類或是狗狗來說，適度地曬曬太陽對於身心都有著良好的作用。

讓狗狗在和煦的陽光下散步、奔跑或玩耍，絕對能讓他們充滿活力與朝氣。但要注意的是，在酷熱的天氣，要多補充水分、小心避免中暑。

偶爾變換散步路線：誘發對於新奇事物的好奇心

散步時，若總是走相同的路線，由於都是熟悉的環境及氣味，對於狗狗的刺激就相對較弱。

藉由偶爾改變散步路線的方式，讓狗狗有機會接受新的環境刺激、誘發狗狗的好奇心，這麼做能讓大腦不斷接受刺激、避免罹患癡呆症。

但有些狗狗對於陌生的環境容易感到不安、緊張，這時就要考量個別的狀況來調整路線變化的頻率及程度，不要過於勉強，才不會造成反效果唷！

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