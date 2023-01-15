貓狗處方飼料並非藥品　不具治療功效　這些「處方」到底是甚麼？

在維基百科的定義裡，「處方」是醫師開給病人的醫療文書，是藥劑師向病人發放藥品的重要依據。也就是說，處方是具有治療效果的藥品。但目前市面上所謂的處方飼料只是食品，並非藥品，不具有治療的功效，因此處方這個字眼恐有誤導消費者之嫌。

文：Q小蓉／滔客



常見的處方飼料有針對肥胖、腎病、腸胃及下泌尿道疾病等許多種類，看起來似乎很方便，然而實際情況恐怕沒有那麼美好。本篇文章將針對某牌腎病處方飼料探討其成分及功效（以下稱A牌）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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腎貓飲食注意事項

首先簡單了解一下患有慢性腎病的貓咪應該如何照顧：由於患貓的腎臟代謝功能較差，因此蛋白質的攝取量須減少，但仍須攝取適量優質蛋白質，以及低磷低鈉的食物，且應增加貓咪攝取的水分，幫助代謝體內的廢物。

處方飼料哪裡有問題？

處方飼料成分

A牌飼料的前幾項成分為釀造米、玉米筋質粉、豬脂肪、雞肉副產品粉、脫水蛋製品、脫水雞肉、纖維素粉、魚肉粗粉……（下略）。之前在貓咪營養需求與乾糧優缺點，及乾糧成分分析與注意事項這兩篇文章裡曾經提到，成分表中列在越前面的佔比越重，且貓咪的營養需求是優質蛋白質，也就是肌肉。然而此牌飼料前三項成分不僅是劣質穀類和脂肪，之後的幾項成分也並非乾淨、新鮮的肌肉。

這款飼料是藉由降低飼料中蛋白質及磷和鈉的量控制病情，讓血檢數值回復到正常範圍，但是它的蛋白質含量不僅低得誇張，並且品質很差。

處方飼料含水量

不論是處方飼料也好，優質飼料也罷，乾飼料的含水量皆不高於10%，而腎貓需要大量的水，因此處方飼料絕對不適合腎貓長期食用。

不吃處方飼料要吃什麼？

除了專門提供腎貓補充營養的營養劑外，建議可選擇低磷低鈉、蛋白質也稍低的罐頭或自製鮮食，並設法讓貓咪多喝水。

處方飼料最多只能短暫使用，讓數值回到正常範圍。它並不是藥品，無法治療疾病，更不能讓健康貓食用。生病的貓咪更需要吸收足夠而優質的營養，各種疾病或症狀也須找到根源加以醫治或改善，才是治本良方。

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