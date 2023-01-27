寵物飼養｜新手毛爸媽的5大自我評估　能承諾不離不棄一輩子嗎？

看見毛茸茸的毛小孩好可愛，尤其是稚齡的小幼幼，好想要擁有！衝動之下就把毛小孩帶回家，事後才發現現實與理想落差很大，可又不知道該讓毛小孩何去何從，所以就轉手他人、隨地放養或送至收容所。這些舉動對毛小孩都是極大的傷害，除了留下難以抹滅的傷痕，甚至會失去性命；所以，收養毛小孩前的自我評估是非常重要的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：糖橘子／滔客



▼▼▼新手毛爸媽的5大自我評估▼▼▼

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一、穩定獨立的經濟來源

養一隻毛小孩的固定開銷，也是一筆不少支出，需要有穩定的經濟來源。

除了吃、用品、玩具及每年的預防針。講究一點的毛爸媽會帶毛小孩美容、除蚤，萬一毛小孩生病了，臨時的醫療費用都是為數不小的開銷。

二、家中成員狀況了解

毛小孩帶回家前，是否有經過家人同意？

家裡多了隻寵物，環境中毛髮勢必會大量增加，環境清潔是十分重要的，是否會因這樣造成家中成員過敏？如果長時間不在家時，是否有人願意幫忙照顧毛小孩？回家後會不會引發家庭革命？ 這些都要慎重列入考量。

三、時空環境改變影響

是否會因懷孕、搬家而放棄當初的誓約？

女性朋友首要面對的就是懷孕，懷孕後就算自身意願沒問題，家中成員、長輩是否會因為這樣而將毛小孩排斥在外。最常見到被拋棄原因就是懷孕；是否會為搬家後因環境緣故而無法繼續飼養毛小孩，讓毛小孩無處可去。

四、自身時間分配評估

毛小孩不是布娃娃，並不是帶回家擺在家中就結束了，需要有人陪伴、玩耍及教養。

毛小孩不會說話，生病的時候僅能靠飼主細心觀察才能發現、照顧、治愈。毛小孩是可以透過重複訓練的模式，達到程度上的教養，只要多花一點點時間陪伴，和毛小孩說話，毛小孩會回應飼主的用心。

五、不離不棄一輩子

毛小孩和人類一樣，都會經歷生、老、病、死。

小時候的毛小孩很可愛，長大後你會不會因體型體態的改變，而就不再喜歡毛小孩了？生病、年長、老去這些問題，你準備好要面對這一切了嗎? 愛牠就是要照顧牠一輩子，不論發生任何狀況。

❤小編巷內話❤

小編遇到一個女孩，在經濟條件不理想狀況下收養了三隻流浪小幼貓，女孩的出發點是好的。後來女孩還是被迫面對現實，搬了家後就將三隻貓咪原地棄養；遇到女孩時，女孩是因捨不得貓咪而常常回來餵養，經過交談才知貓咪沒有結紮，剛生了小貓，而小貓沒有照護的狀態下，生死不明；小編試著問那女孩，為何不結紮? 女孩給了兩個答案讓小編很受打擊........

事前多考慮一些，就可避免憾事一再發生!

不論男孩或女孩，收養毛孩子前，請再三思量，「領養代替購買，結紮取代撲殺」。

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