關於貓咪絕育你知道多少？　貓貓絕育全資訊都在這　奴才必睇

不管是家貓或是流浪貓，絕育都是好處多多。如果你還無法下定決心，或想更清楚了解絕育的相關資訊，那就要仔細看看這篇文章了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Q小蓉／滔客



▼▼▼關於絕育，你知多少？▼▼▼

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絕育有哪些好處？

從人的角度來看

（1）減少發情時的叫聲。

不論是公貓或母貓，發情時都可能會發出惱人的叫聲，尤其是母貓，發情時如嬰兒般響亮且不分晝夜的哭叫聲，就算你受得了，恐怕也很難不招來鄰居的抗議。

（2）穩定公貓性情。

有許多公貓發情時會噴尿，這是為了要標記自己的地盤，爭取和母貓交配的機會，若是拖太久才絕育，貓咪未必能戒除亂尿尿的習慣。

（3）減少貓咪離家出走的機會。

不論是公貓或母貓，平時乖巧的貓咪在發情時都可能會為了找尋另一半而離家步上求偶的旅程。

（4）維持數量平衡。

貓咪有地域性，某個地區一旦有了固定駐足的流浪貓，他們就會驅趕外來的貓咪，只要為他們絕育，貓咪數量從此就會固定，不會增加。

（5）額外好處。

流浪貓以老鼠、蟑螂等為獵物，有他們在的地方，老鼠、蟑螂會少得多。

從貓的角度來看

（1）預防疾病（母貓）。

母貓在發情時子宮內膜增生，子宮頸微張，細菌容易進入子宮，當母貓年輕時，身體的免疫能力或許還足以抵抗細菌的侵襲，但當母貓年紀越大，免疫功能變差後，形成子宮蓄膿就大大提升。另外也已證實為母貓絕育可預防乳房腫瘤，這種疾病一旦出現在貓咪身上，有高達8成以上的機會是惡性的。

（2）預防疾病（公貓）。

為公貓絕育能減少睪丸腫瘤、疝氣、及前列腺癌等疾病。

（3）消除發情時的痛苦。

生育是動物的天性，因此如果不絕育也不讓他們生育，在發情期間可不太好過。此外必須注意的是，如果不幫母貓絕育，只幫她「DIY」，同樣會有造成上述疾病的風險。

（4）減少生產的痛苦和風險。

有些流浪貓因為本能驅使，不論心中是否想要生兒育女，發情時的味道都會引來同樣受到本能驅使的公貓而生下後代，這些貓媽媽很多都只不過幾個月大，換算成人類的年齡，連10歲都不到，生產及育兒對她們來說，可不是件輕鬆的事。

反對絕育的迷思

違反自然

有些人認為摘除他們的器官，不讓他們生育違反自然，但將貓咪養在家中本身就是一件違反自然的事，甚至可以說人類的醫療行為、使用高科技產品等同樣都是「違反自然」的事。

傳宗接代

母貓一年可以發情4次，每次可能生下3～6隻小貓，小貓再生小貓，如此繁殖下去是很可怕的數量。現在流浪貓的數量已經太多了，再這樣增加下去，不但會擠壓現有貓咪的生存空間，對新生的貓咪來說也只是來到世界受苦，因為在都市夾縫中生存的貓咪經常要面對交通意外、食物及乾淨水源的缺乏、人類撲殺或傷害、生病只能默默忍受痛苦，沒有人帶他去看醫生等等。

以家貓而言，讓心愛的貓咪留下後代是不少飼主心中的夢想，但這樣不只會讓貓咪面對生產的危險，產下的小貓如果全部要自己收養，也將會是筆不小的開銷。若要送養，你是否能保證接手的人一定會用正確的方式飼養和疼愛他？會不會因為不熟悉正確的飼養方式最後導致棄養？再說母貓有一天突然發現再也找不到自己的孩子，她們會有多傷心呢？

為何對街貓要以絕育代替撲殺？

每年政府都不斷花費大筆金額，將收容所中的動物安樂死，而這些錢，正是你我這些納稅人辛苦賺來的血汗錢。上面曾經提到，貓咪是有地域性的動物，若是絕育則可維持數量平衡，但若只是不斷捕捉和撲殺，仍舊會有新來的貓咪進駐，納稅人的錢就這樣不斷消耗在「殺害生命」這件事上。

絕育的時機

貓咪約在六個月大達到性成熟，基本上母貓滿六個月即可絕育，未曾發情過就絕育的母貓發生子宮蓄膿的機率遠低於曾發情過才絕育的母貓；公貓在睪丸下降至陰囊後即可絕育，但太早絕育也有可能會因為尿道尚未發育完成，導致日後產生排尿問題，因此如果沒有噴尿或其他較嚴重的問題，有些醫生也會建議公貓可等到一歲再絕育。

絕育前注意事項

（1）手術前12小時應禁食禁水，因為麻醉之後，食物或水有可能會倒流塞在氣管。但每個醫生對於禁水禁食的時數會有不同看法，建議先詢問欲帶貓咪前往的醫院。

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（2）若是母貓，記得提醒醫生要把子宮和卵巢一併取出，否則貓咪還是會發情，也仍然會有發生上述疾病的風險，若是醫生嫌麻煩不願意，建議換一間醫院比較好。

（3）如果寵物有其他疾病，如心臟病、腎臟病、糖尿病、癲癇病等，請事先告知獸醫。

（4）因為絕育須全身麻醉，所以必須先做血檢評估麻醉是否會有風險。如果寵物對藥物過敏、曾經有麻醉狀況不佳的病史或長期服用某些藥物，請務必告訴獸醫。

（5）價錢方面，母貓約500～900元，公貓約400～700左右。(＊收費僅供參考）

絕育後注意事項

（1）手術後，須等貓咪完全清醒後再給水，若無任何不適的情況再給少許食物。

（2）術後須限制活動，術部傷口須保持乾燥。

（3）絕育後的貓咪需要帶頭套，吃飯上廁所都會變得不方便，因此最好能儘量陪伴他，甚至是幫他抓癢等等。

（4）絕育後因為賀爾蒙的影響，可能會引起肥胖，只要注意食量控制，並經常陪他玩耍，增加活動量即可。

幫助街貓絕育的機構

在台灣，社團法人台北市支持流浪貓絕育(TNR)計劃協會主要是幫助流浪貓TNR的機構，如果認同TNR的觀念，卻不知道如何執行或沒有時間等等，也可以選擇捐款贊助。該機構也有執行街貓醫助、助罐等計畫，有趣的是他們也提供小額捐款送贈品，等於是以物超所值的價格購買你喜歡的物品，但該筆錢卻可以幫助流浪貓，同時捐款的收據將來也可用於抵稅。

什麼是TNR？

TNR指的是Trap（誘捕）Neuter（絕育）Return（放回），絕育後的貓咪會剪耳作記號，男左女右。藉由絕育控制貓咪數量增加，可減少無辜生命受到撲殺的命運。

【本文獲「滔客」授權轉載。】