貓咪外出｜5個小撇步輕鬆帶貓咪出門看醫生　外出籠選這種才合適

很少有貓咪喜歡去醫院，一來醫院是不熟悉的地方，且充滿許多陌生貓狗的味道和叫聲，就算在家裡再怎麼活潑大膽，到了醫院也很可能會變得怯懦或是暴躁，而無法順利看診。這次要介紹一些小撇步，讓大家從此可以輕鬆帶寶貝出門看醫生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Q小蓉／滔客



▼▼▼順利帶貓咪出門看醫生的5個小撇步▼▼▼

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撇步1：使用上開的硬式外出籠

首先，帶貓咪出門一定要慎選外出籠，有些外出籠的縫隙看似不大，貓咪卻還是能夠逃脫。第二，貓咪不喜歡拉扯，因此如果外出籠的門是橫向開關的，把貓咪拉出來時，他們很可能不願意出來，而使用上開的硬式外出籠就能將貓順利抱出來。另外，做一些簡單的觸診時甚至可以不用將貓抱出，直接在籠內進行。

撇步2：讓貓咪對醫院產生好的連結

可以帶一些貓咪喜歡的零食或罐頭，在醫院餵貓咪吃；也可以帶貓咪或飼主平常使用的毛巾、毯子等物品，因為有貓咪本身／飼主的味道，會讓貓咪安心許多。

撇步3：等待時不要把貓咪放出來

太早把貓咪放出來可能會讓他過於興奮或不耐煩，因此尚未輪到看診前，可以讓貓咪待在外出籠裡，並放置在可以看得到飼主的位置。

撇步4：看診時飼主應以沉穩的聲調和貓咪說話

用高亢的聲調對貓咪說話，會讓他們過度興奮；相反地，如果大聲喝斥貓咪，也可能會讓貓咪生氣而無法順利看診。最好是以沉穩的語調安撫貓咪，不要讓貓咪覺得看醫生好像是什麼不得了的大事。

撇步5：讓貓咪習慣外出籠

有些貓咪很精明，一看到外出籠就先躲起來，讓你抓不到，所以最好平常就把外出籠放在貓咪活動的空間裡，並把門打開，讓貓自由出入，要帶出門時就不需要大費周章了。

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