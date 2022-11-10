服務犬不懂交朋友　直到主人領養了一隻貓咪　從此牠變了

大家好，我是糖刺梨。俗話説得好，「會哭的孩子有奶喝……」但，偏偏狗狗Samson是一隻不會哭的修朋友。



牠是一隻服務犬，這意味着牠是一隻不容易情緒化的狗狗，甚至於所有情緒都來源於主人需要什麼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠是一隻服務犬，這意味著牠是一隻不容易情緒化的狗狗，甚至於所有情緒都來源於主人需要什麼。所以在狗羣中，Samson顯得格格不入。

兩隻狗狗在牠腳邊玩得非常開心，牠卻只能尷尬地站在旁邊。即使其他友好的狗狗主動過來，牠也會不知所措，滿臉都是恨不得找個地洞鑽進去的表情。「媽咱快回家吧！」

不少狗狗都是成羣結隊，身旁就是好朋友，好不熱鬧。再看看牠，總是孤單單地望着牠們玩。妥妥的社恐修狗了。

看着牠獨自在角落待着，主人越來越心疼。她想，或許不是Samson喜歡獨孤，而是因為牠從小已經習慣作為一隻服務犬生活，而忘記了自己作為狗狗可以追求的快樂是什麼。

就在主人為牠發愁時，驚喜的事發生了。一次主人帶牠出門玩的時候，Samson隔着玻璃看見一隻貓，突然停了下來，興奮地看着牠。

再來看看Samson與Cleo彼此間的互動！

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原來Samson不想跟同類玩的原因，因為牠是貓奴啊哈哈哈！為了讓牠不再孤單，主人很快就領養了貓咪Cleo。

第一次見到Cleo，Samson高興地蹦了起來。不過...牠沒有做Cleo的朋友，而是當起了奶爸哈哈哈！

牠會細緻地為Cleo舔毛；還會陪牠玩玩具；一貓一狗時時刻刻都要睡在一起。就連Samson出門遛彎的時候，都喜歡帶上Cleo。

剛開始，Cleo對外面的環境很緊張，主人就讓牠趴在Samson背上。Samson就像Cleo的守護神，帶牠看外面的世界，也讓Cleo自在地享受大自然。

貓咪照亮了Samson原本緊張的精神空間，讓牠知道世界上還有美好的友情。而Samson也讓Cleo更勇敢地去面對世界。

嗚嗚嗚這是什麼神仙CP，希望未來能一直磕下去！

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