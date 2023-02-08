史納莎2年沒見最愛的媽媽　重逢瞬間開心狂跳　竟突然僵硬昏倒

毛小孩永遠都是人類最好的朋友。最近一段影片在網路上瘋傳，一隻雪納瑞2年沒見到女主人，終於重逢那天見到心愛的飼主開心到當場昏倒，所幸事後帶去給獸醫檢查發現沒事，狗狗健康狀況十分良好。



美國賓夕法尼亞州莫里斯維爾（Murrysville, PA）一隻史納莎（台譯：雪納瑞，Schnauzer）凱西（Casey）跟女主人蕾貝卡（Rebecca）長達2年沒有見面，蕾貝卡在斯洛維尼亞工作一段時間後久違回美國老家跟家人重逢，凱西衝出門見到2年多未曾看到的女飼主相當開心，立刻撲進蕾貝卡懷裡狂發出催淚的撒嬌叫聲，凱西被愛犬撲上去的時候瞬間淚崩，周圍的親友也相當感動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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凱西疑似是太久沒有見到蕾貝卡，情緒過於激動，在媽媽身邊跳上跳下沒多久突然往側邊躺下，四腳朝天翻滾一圈後馬上全身僵硬昏倒。見到愛犬昏倒這一幕的蕾貝卡嚇壞了，趕緊摸摸凱西的腹部並輕聲說「冷靜點，凱西，沒事的」，所幸蕾貝卡的父親趕緊上前來回摸摸狗狗的腹部及背部，幫助狗狗緩和後，蕾貝卡抱起凱西時狗狗也恢復意識，還不斷狂舔媽媽的臉頰。

這部影片累積至今已超過5543萬人觀看，網友留言表示「狗狗跟人類一樣都會因為過於激動昏倒」、「太久沒看到最愛的媽媽，開心的暈了」、「毛小孩永遠都是我們最忠實的夥伴」、「這影片太感人，我看哭了」。事後蕾貝卡表示，後來她有趕緊將凱西送去獸醫院看看有沒有問題，所幸經過檢查後獸醫說凱西身體狀況很健康，這也讓他們全家人都鬆了口氣。

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