失明流浪小貓堅持住下這個「新家」 店舖老闆做出這暖心決定
撰文：聯合新聞網
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流浪貓狗若獲得救援或領養，就有機會過上不再風吹雨打日曬的舒適生活，但有些貓貓似乎更渴望自由，選擇了牠認定的地點就地成家。
The Dodo報導，美國一名老闆漢比（Jada Hamby）今年三月在自家商店倉庫後面發現一隻白貓，牠雙眼失明、聽力也有問題，她擔心這些缺陷會讓小貓在外更難生存，於是聯絡相關單位來捕捉安置。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼失明流浪小貓認定商店倉庫作為牠的新家▼▼▼
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然而這隻貓貓似乎很滿意現在的生活，使出渾身解數逃避所有動保團體的誘捕，漢比驚呼牠實在非常聰明，各單位用盡各種技倆，沒有一家能逮到牠。
這時漢比終於了解貓咪的意向，牠不想改變現狀，於是讓牠繼續待在店周遭成為店貓，並取名「當普斯特」（Dumpster）。動保單位也承諾即使事後有抓到貓，也僅會將牠絕育並放回原本的環境。
即使眼耳有殘缺，當普斯特卻成為一隻幸福的小貓，漢比和員工都很照顧牠，他們聯絡獸醫給牠進行健檢、定期餵食並每日確保貓貓還活得好好的。
漢比表示當普斯特非常享受賴在商店貨物上面曬太陽，下雨天也有遮風避雨的地方，每天早上都會用喵喵叫跟大家打招呼順便索討早餐。以往當普斯特不太給人摸，近來其中一名員工首次成功親密接觸，可見貓貓愈來愈把這裡當成家了。
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