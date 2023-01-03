貓才不是奸臣　貓咪會記得離世鏟屎官嗎？原來牠們是這樣理解死亡

在老舊的觀念中，我們總是認為貓是一種養不熟的白眼狼，你對牠再好，牠都不知感恩。其實，貓才不是奸臣，只是牠愛得比較深沉。



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「那是2014年，我們家在翻修房屋時，發現有隻小奶貓被卡進了地下室牆裏，我媽和我妹拿大鐵錘砸碎了牆，才把牠救出來。小貓估摸著也就2周大，眼睛都還沒睜開。

因為找不到貓媽，我把小貓送給有養貓經驗的奶奶了，奶奶給牠取名為騎兵（Trooper），每天給牠喂牠奶，跟牠聊天，誇牠有多可愛。

我們全家都知道他們關係好，但直到奶奶病重，我們才徹底明白，原來人和貓之間的感情可以那麼深刻！

從奶奶一開始生病，騎兵就一直陪在奶奶身邊，日夜守著她。貌似騎兵察覺到了奶奶生病後情緒不好，為了安慰生病的奶奶，牠總會給奶奶帶禮物：有時是一隻襪子或是一片樹葉。

我奶奶病情加重時，牠帶的禮物也更多了，牠幾乎把家裏所有的襪子都叼到奶奶房間。

奶奶說：騎兵一定知道我發生了什麼，不然牠的眼神也不會這麼難過。

後來，奶奶晚上睡覺總會恐慌發作，騎兵就會跳到奶奶牀上安慰她。再後來，我奶奶的病越來越重，騎兵幾乎是寸步不離誰在奶奶牀邊。

騎兵是一隻很懂事的小貓咪，牠從來都沒有破壞過奶奶家裏的任何東西。騎兵看我奶奶的眼神是這樣的，能感覺到牠很傷心也是真的很愛我奶奶。

後來，奶奶還是走了，距她97歲生日沒幾天時走的，我們全家人，包括騎兵都沉浸在傷心中。

那天，我把牠帶到奶奶遺體身邊，想讓牠和奶奶做最後的告別，告訴牠奶奶已經走了，以後再也見不到奶奶了。但騎兵的反應很異常，或許是不願意看到奶奶的遺體吧，牠躲得遠遠的。

之後的一段時間，騎兵都拒絕吃貓糧，每天在空蕩的房間遊走，不停大聲喵嗚，好像是在哭。

如今，騎兵的狀態好了許多，但牠還是會常常跑到奶奶房間，送一些襪子或自己的小玩具......」

或許，我們永遠都不會知道貓是如何理解死亡的，但從騎兵和奶奶的故事，我們至少可以知道：當你離開牠時，貓是會非常想念你的。

@等腰三腳貓

（@等腰三腳貓）

我外婆養了我家貓十三年，她得癌症躺在牀上好幾個月，我家貓除了吃飯上廁所，寸步不離她枕頭邊。

平時貓特別活潑，總是惹禍，那幾個月從來沒有一天鬧騰的，就安安靜靜的趴在我外婆旁邊。所以什麼奸臣忠臣，他們最知道誰對他們好。

@生活中的似水流年

（@生活中的似水流年）

當初發高燒動不了，我接生又養大的兩隻貓守了我3天，舔我腦門上的汗水。

@相葉先生s

貓肯定是懂的，貓的感情沒狗那麼熱烈。之前我家貓得了貓瘟，我很難過就一直哭。

牠明明已經很虛弱了，還跑過來舔我的臉，窩在我的脖子邊上特別乖巧。那時候我就覺得無論如何也要救牠，所幸最後牠被救活了。

至此牠就更加依賴我，只要我在家都一定會跟在我的腳邊。

@熊熊

姥姥去世三年後，全家回老家祭奠，我在姥姥家屋頂見到了她生前養的那隻奶牛貓。

原來牠比我們回來的次數都多，一直守著姥姥的老院子......

@Sabrina Luboch

（@Sabrina Luboch）

我小女兒10歲時，給她買了只貓叫小藍，睡覺都會抱著，但後來我女兒因為先天性肺病走了。

她走時我們都不在家，只有小貓陪著她。後來小藍總守著她房間的門，大概是想等她開門再陪陪她吧。

或許貓的愛沒有那麼熱烈，但你不知道的是，你不在的日子裏，貓在偷偷想你......

擴散出去，希望大家能給貓貓正名——貓貓才不是奸臣。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】