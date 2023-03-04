養貓前的自我評估　2大重要因素　除了愛心還有這些　你適合嗎？

我們都該用嚴謹的態度來面對養貓前的自我評估，因為我們即將擁有的不僅是毛茸茸的貓，還是一份珍貴的小生命……

文：四塊玉文創／滔客



我的粉專私訊匣裡有很多這類的問題：「我適合養貓嗎？我真的可以認養貓回來了嗎？」通常會問這件事的準貓奴，相對比較有責任心，我認為，這是好事！

因為決定認養貓，並且為這條小生命付出十幾二十年的光陰，真的也不是件簡單的事！雖然近年拜網絡所賜，能思慮到這點的人已經比過往多了，但該怎麼具體自我評估？我認為可以從時間、經濟、環境，還有準貓奴個人本身的狀態去思考看看哦！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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時間：貓咪需要你陪

養了貓就必須花時間陪貓，是無法逃避的事實，儘管貓很愛紙箱和肉泥，但他絕對比你想像中的更需要你，只是他表達需要的模式，和你所想的，不一定相同。

養貓前，我們可以思考看看自己「每日的時間分配」。

一天當中除了工作唸書、逛街約會、購物血拚、整理家務後，剩餘下來的「可支配時間」還剩下多少？而在可支配的時間裡，我們又願意花多少時間，陪貓咪玩個逗貓棒、鏟貓屎、抱抱貓、跟貓說話、為貓準備健康又乾淨的水、食物和環境呢？

對寵物來說，光是提供水、食物和玩具等等的物資，雖然滿足了生理需求，卻沒辦法滿足需要溫暖、安全的依附需求。不願意把時間分配給貓的飼主（包含觀察精神飲食狀態），很容易因為沒有注意到貓咪的需求，導致生病和照顧情況不佳，甚至讓貓咪缺乏情感依賴和遊戲時間，而發生像是嚎叫、吃布、搗蛋等等的問題行為。接著，無法運用智慧來處理問題的飼主，就可能因此而步上了棄養貓咪的不歸路……

決定養貓前來掐指算算，雖然每隻貓咪真正需要我們花的時間，真的不會多，但我們有多少時間能分配給貓，確實也是個該好好評估的考量之一哦！

經濟：醫療緊急預備金

當我的第一隻狗生病後，我才知道，原來養寵物最可怕的開銷，就是醫療。

平常小病小醫，吃吃藥、給獸醫多摸幾把就沒事了，醫療費用大約是五百元上下；有時候貓咪亂吃東西，便秘大不出來，需要照個顯影或超音波，又或者是到了該結紮時的氣體麻醉和做術前血檢，費用有可能會來到三千至五千元左右。如果某天因為家中沒做好門窗防護，貓咪亂跑出去被車撞斷了腳，或者是沒有注意貓咪的飲水量，引發泌尿道相關疾病或腎衰竭等等的頭痛問題，需要更多的X光片、斷層掃描、磁力共振，甚至進行緊急的手術，這動輒幾十萬的醫療開支往往來得既突然又龐大！

不諱言地，經濟在「養貓」這件事情上的重要性，比我們想像中來得重要許多！穩定收入的程度有多少？剩下可支配的現金有多少？經濟獨立到哪種程度？有沒有辦法穩定負擔貓砂、貓食、玩具的日常物資開銷？甚至，能否自己小額替貓咪存醫療基金呢？

我把「經濟獨立程度」也放進來的原因，是因為我在眾多網友私訊問我問題的時候，發現經濟獨立程度較高的貓奴，在面臨各種人生階段的時候（像是結婚懷孕生子之類的），自主力（自我決定）的意識層面也會相較好很多，他們在決定讓貓咪吃什麼樣的食物、使用什麼樣的貓咪用品，或是未來因為結婚、懷孕、生子，而面對家人要求把貓咪送養的問題處理上，顯得自主性較強，壓力也會相對較少。因為貓的一切都是自己出錢，貓也是自己在養的呀！別人能干涉的，頂多就是叨念一下而已了。

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【本文獲「滔客」授權轉載。】