12歲老貓被當成垃圾扔在舊宅　直到遇上新媽媽　現在每天來個親吻

hi bro 我是蘑菇！

前幾天，我刷到一個非常令人唏噓的故事：國外一位叫「路易絲」的女士外出散步時，路過一戶民宅，她聽見屋子裏傳來貓咪的叫聲，非常淒厲，還伴隨着東西碰撞的聲音……嚇了她一跳！



「莫非有人虐貓？」

這麼想着，路易絲決定敲門試探一下，要是真有人虐貓就立馬報警。可敲了半天的門，都沒有人來開。反倒是屋裏的小貓，似乎聽到了外面有人，拼命地扒門，聽上去很是焦急。終於，他們的動靜驚動了鄰居。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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鄰居表示，屋主曾是一位獨居老人，幾個星期前老人因病去世了，她的子女過來收拾遺物，只帶走了貴重物品，卻把貓丟下了！

這麼一算，貓已經將近一個星期沒吃過東西了，所以才會拼命求助吧。路易絲立馬聯繫了當地的動物救助機構，工作人員趕來把小貓救出來送去了醫院……

醫生說：「貓大概12歲，全身就是問題，譬如跳蚤、貧血、牙齒破損、右耳和右腿上均有舊傷……能頑強地存活下來，也是個奇蹟。」

看着小貓瘦弱的樣子，路易絲決定收養牠。雖然並不確定牠還能陪伴多久，但希望牠能有一個安穩的養老生活。

於是治療結束後，她把貓帶回了家。貓咪也沒有辜負她的期望，很快就適應了新家。牠的性格乖巧又粘人，總是跟在路易絲身後，一顛一顛的。

之前的壞牙都拔掉了，但一點沒耽誤乾飯，食慾嘎嘎好...

每天早上，路易絲一睜開眼睛，就能看到貓貓趴在自己枕邊，一雙水靈靈的大眼睛看着自己……

也許因為捱過餓，貓咪對食物的渴望非常強烈。但牠又非常懂禮貌，每次吃完飯都會用小腦袋蹭蹭路易絲，似乎是在表示感謝。

路易絲總是抱着牠，安撫牠，跟牠說：「別怕，以後不會再捱餓了，我會一直照顧你。」

被「愛」包圍的日子，總是幸福且安逸的。日子久了，貓咪也就明白了，自己終於不用再擔心捱餓了。

牠的變化，讓路易絲非常欣慰。她表示自己一定會竭盡所能，讓牠幸福快樂地度餘生……

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