走失英短銀漸層　媽媽擺烏龍誤將流浪黑花紋貓領回家　結局有驚喜

大家好，我是喵耳朵。前幾天網上衝浪，看到個離譜又搞笑的視頻。



Case 1

網友@暮成雪 養了只銀漸層，名叫米洛兒，長相可愛，從小養到大的，感情非常深。

就在幾天前，米洛兒丟了。此時天氣正值大降溫，家養的寵物貓在外面流浪，生存能力大為降低。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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鏟屎官心急如焚，跟媽媽在小區裏開始尋找，還號召朋友們幫忙尋找。還好很快，貓就在地庫找到了！看着媽媽懷裏粘人的小貓咪，網友卻發覺不太對勁。

找回來的貓咪不僅有黑色花紋，還有黑眼線！就連皮毛顏色都比之前深了幾個度。我湊...這不是隻小狸花貓嗎？？

媽媽據理力爭説，她在地庫裏叫「米洛兒」，這小貓就應聲兒了，而且還給抱抱，這肯定就是自家的米洛兒。找回來的貓不僅粘人，而且又乖巧又通人性，一下子俘獲了媽媽的心。媽媽對牠又親又抱，堅稱這就是丟失的「米洛兒」。

面對網友對貓咪外貌的質疑，媽媽也是有理有據。

「貓在外面流浪弄髒了，這不是跟之前一模一樣嗎？？」富家小公主小貓咪落難變髒，也是很正常的，這個理由很合理，反正...喵耳朵覺得挺合理的。但網友堅持這不是自己的米洛兒，繼續尋找，各種犄角旮旯都找了，終於找到了米洛兒。

兩隻貓放在一起，不能説一模一樣，只能説除了都是貓，其他毫無相關。關鍵是真正的米洛兒找回來以後，心野了，天天蹲在門口，看那小模樣還想在出去流浪。

而最開始抱回來的小狸花貓，天天蹭着媽媽，用乖巧收買人心。看來小説裏白月光輸給替身不是沒有道理，這麼黏糊誰頂得住啊？

路邊小流浪頂替富家小公主，不得不説，小狸花貓是懂「替身文學」的。事情最終迎來了大結局，米洛兒找回了家，小狸花貓也有了家還給起了可愛的名字——小雪花。

Case 2

話説回來——這長相差異如此大的貓都能認錯，那長得一樣的貓，就更容易認錯了。網友@雲興霞蔚説自己是招「黑」體質，自己家的黑貓丟了，半年竟然找回了四隻一模一樣的。

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在貓貓們面面相覷的局面下，還上演了一出真假美貓的大戲。去年七月份，網友家的原住民黑子順着窗户跑了出去，鏟屎官連夜尋找，還到處貼尋貓啓事。

三天後，有位熱心小姐姐提供線索，説自己在附近見過一直流浪的小黑貓，於是，鏟屎官在900米外的小區內找到了牠。

貓咪回到家以後，網友發現牠性格大變，瘦了不説，還愛粘人了，就是聲音也變得沙啞了。

嚴重懷疑是不是認錯貓了。

不過網友轉念一想，貓在外流浪受了苦可能是緊張了，有變化很正常，很快説服了自己。誰會想到，過了幾天，真正的黑子主動返家。兩隻黑貓面面相覷，如同美猴王和六耳獼猴，搞得網友一家人有些迷糊了。

網友忽然意識到，前幾天接回家的貓，可能是個假黑子。經過一系列的烏龍事件，大家紛紛調侃，有沒有一種可能，真正的黑子還在流浪，這兩隻都是假黑子？8月中旬，網友家裏竟然又來了一隻小黑貓，嚴重懷疑假貓是不是發朋友圈分享定位了？

網友一看有緣分，順勢一起收養了。就當大家以為事情到這裏就結束的時候。12月份，家裏居然又又又來了一隻小黑貓。

真是離譜他媽媽給離譜開門，離譜到家了。短短半年時間，網友喜提四隻黑貓，這波屬實不虧。不知道四隻黑貓放一起，網友還認不認得出來自己的親生好大兒，畫面想想都搞笑。果然這種事情只有動物界敢這麼演。

Case 3

有網友説自己下班回家看到自家狗在吃垃圾，氣的上去就是一腳，抱回家後發現自家傻狗在家睡覺....趕緊打車把狗送回了原來的地方....

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還有網友説在外面看到跟自己家的貓在外面就拎回家了，回家發現家裏有一隻一模一樣的...

又是道歉又是喂零食道歉，可算是把小流浪哄好了~

所以啊，奉勸各位鏟屎管一定要記好自家貓咪的特徵，尤其是純色的，否則你可能認不出來自家貓主子啦~

話説回來，屏幕前的各位有遇到這種烏龍事件嗎？

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‍‍【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】