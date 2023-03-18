浪浪下半身遭輾壓拖殘軀爬3個月　幸獲好心人救起：現在健步如飛

在中國大陸有網友目擊浪浪疑似被輾壓，使得下半身無法行走，已經拖著殘軀努力生活了3個月。有好心人得知消息後長途跋涉並搜尋了4小時，終於找到狗狗將牠送醫。幸運的是浪浪近況也隨之曝光，「拖著車車健步如飛」讓大家鬆了一口氣。



微博近日出現一段影片引發許多網友關注，位在山西有隻狗狗下半身遭到輾壓，在馬路上只靠著前腿拖行身體辛苦移動。隨後有好心人循線前往影片現場，在當地搜尋了約4個小時，最終順利找到這隻命運坎坷的浪浪，並將牠送到醫院救治。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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從影片中可以看到，小黑狗在獸醫治療時不哭不鬧，有如天使般的異常乖巧。而越是這樣就更惹人心疼，「治傷的時候那麼疼牠都忍著」「真的好懂事啊」「不哭不鬧，肯定疼麻木了」，讓不少人關心起狗狗的現況。

上百則留言裡出現一個名為「靜安小院-小堅強之家」的帳號，留言指出影片裡都是真的，目前狗狗在院裡過的相當好。被問到有關浪浪的近況，對方則回應「狗狗在我們小院已經兩年多了，拖著車車健步如飛」，並附上照片讓不少網友鬆了一口氣。

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