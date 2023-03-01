被主人遺棄怎麼辦？汪星人跨山涉水走100公里　目的只有一個

每次説到毛孩子被棄養的故事，波妹兒就氣的牙癢癢，這麼不負責任的人到底為什麼養寵物啊？？



偏偏還有傻孩子，都被丟了還苦苦期盼狠心的主人接自己回家，不吃不喝甚至都整得憂鬱，真是「恨鐵不成鋼」！

終於！終於！終於！總算出現了一隻非常爭氣的狗狗！可讓大家解恨了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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狗子跋涉100公里，只為「來一口」！

家住美國新墨西哥州的Santiago，馬上就要開啓自己一年一度的度假周了。

陽光、滑雪、木屋、熱可可…聽起來就很令人期待，不是嗎？但最讓他期待的可不是這些，而是一件計劃已久的事：他要把自己的金毛 Lucky帶走扔掉！

為什麼要做出這種無情的決定？？Santiago説起來還感覺自己非常的「迫不得已」…

當初養Lucky是被小雞毛的可愛俘獲，但是他沒想到養狗有這麼麻煩，不僅要照顧吃喝、鏟屎，還得每天兩次出去溜。

最關鍵的是，他很喜歡旅行，但如果要出遠門，要麼得把狗帶上，要麼只能寄養，無論哪一種都很麻煩，開銷也大。

一次、兩次、三次…之後，他「崩潰」了，經常忍不住跟朋友們抱怨：「我真是受夠了養狗，去哪兒都得帶著牠！我一定要徹徹底底解決這個大麻煩！」

於是這次出發後不久，他就把Lucky留在一個加油站裏，自己開車揚長而去……

按照普通劇本，Lucky要麼就此流落街頭、飢一頓飽一頓，要麼痴心等待「親愛的」主人來接自己，是不？

NO！出人意料的事情發生了！

Santiago做夢都想不到，在他舒舒服服度假的最後一天，居然小鎮上碰見了被他拋棄的Lucky。

「沒想到牠對我這麼忠誠，即使相隔100公里，牠也要來找我！」 Santiago滿懷愧疚的向狗子跑去，想要以擁抱回饋牠的忠誠追隨。

結果他剛把Lucky摟進懷裏，卻突然發出了一聲慘叫：原來Lucky確認是這個渣主人以後，狠狠地咬了他一口，然後掙脱懷抱瀟灑地走開了…

「棄我不顧者，雖遠必咬！」

等到這件事被Santiago的朋友當做笑料發到網上後，睚眥必報的Lucky一下子火了！

人們各種追蹤找到了現在的牠，發現Lucky當天離去後沒幾天，就被一個也是來旅遊的、不知情的和善家庭重新收養，過上了幸福快樂的生活，畢竟誰不想擁有一隻活潑親人的金毛呢？？

如果選擇養寵，請不要拋棄！

這個結局不同於「狗狗與壞主人重修舊好」的爛俗劇本，但意外地令人極其舒適！

然而還有更多被遺棄的毛孩子，會出現各種心理問題：鬱鬱寡歡、不吃不喝、焦躁不安或是瘋狂的舔舐、啃咬自己的身體…

單純的牠們不明白，自己明明很聽話很忠誠，為什麼主人卻不要自己了？難道是自己做的不夠好嗎？

從此陷入深深地自我懷疑中，即使重新被別人領養，也需要花費很長很長的時間才有可能走出陰影、重新接納人們的愛。

波妹兒再次強調，養寵物真的是件麻煩事，如果不情願為寵物付出時間、金錢，你又憑什麼享受牠獨一無二的愛呢？

真希望所有毛孩子都能遇到永遠的主人，還希望被人渣拋棄的小可憐都能重新遇到善良友愛的家人，錯過錯的、才能和對的相逢！

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