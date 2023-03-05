老師蓬頭垢面不顧形象　為流浪動物她傾盡家産：毛孩是有感情生命

撰文：擼貓教授
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你印象中的人民教師是什麼樣的？
在整潔的教室裏傳授學生知識，在舒適的辦公室內批改學生作業，服裝儀容乾淨整齊，受人尊敬愛戴……

但，你見過這樣的老師嗎？

全身沾滿污漬，穿著粗布麻衣，每逢課餘時間，週末、寒暑假的時候就會忙碌在狗羣中，餵食鏟屎，和狗狗玩耍成一團，毫無形象可言。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在中國北京平谷，就有這樣一位平凡的老師，家中照顧著一羣特殊的「孩子」。牠們不會説話，不會寫字，還都沒有家……因為——牠們是流浪動物。

這位老師名叫徐學東，她是當地的一所小學老師，同時也是北京杏花雨流浪動物救助基地的主人。基地裏有400多隻狗狗，和幾十隻貓咪，牠們都是徐老師的孩子。

「我有著體面的工作，有著穩固的不算低的固定收入，我也渴望乾淨整潔出門被人尊重，我也喜歡夏天待在空調房裏愜意的玩電腦，冬天躲在溫暖的家裏刷手機。但為了苦難的毛孩子們能平安的活著，我自願放棄了這樣舒適的生活狀態。所有的工資都投入到流浪貓狗的救助中，夏天蚊蟲叮咬，滿身臭汗，衣服餿臭。冬天凍的發抖，也要陪著毛孩們。」

這些毛孩子們大多有著悲慘的經歷，多是老弱病殘，很難領養出去。有的是從狗肉館救下，有的險被狗肉販子宰殺，還有是小區裏被驅趕的流浪狗，牠們有的被主人的拋棄，或是流浪的狗媽生下的流二代……牠們曾經都是不幸的，是徐老師給了牠們一個家。

但現在這些毛孩子卻讓徐老師犯了愁，救助容易飼養難。即便她省吃儉用，再也沒有買過新衣服、新鞋子，在自己身上多花一分錢，但一個人的工資養活這麼多貓狗也是杯水車薪。

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誰説為人師表只能傳授知識，育人同樣重要。去年五月時，中國教育部就首次將動物救助明確列入中小學課程之內，並於秋季學期開始實行。讓更多的兒童切身體驗流浪動物的救助，不僅會給孩子帶來心靈的成長，更是對流浪動物命運般的救贖。

而徐老師就努力將這種生命教育做到了極致，以身作則，教導她的學生們學會去尊重生命。今年已經是徐老師做救助的第十個年頭，春夏秋冬，嚴寒酷暑，年復一年，一面在學校上課教書育人，一面投入極大的精力和財力去救助流浪的狗狗們。雖然十分辛苦，但她卻樂此不疲，無怨無悔，幾年如一日默默地堅持著......

徐老師第一次養狗是在2013年，從那時開始，她就對狗狗愛得無法自拔。用她的話來講，「自從養了狗，才懂得狗狗的忠誠友好，牠們也是有感情的生命，狗狗對主人的愛甚至比孩子對媽媽的愛更加強烈」。

在此之後，徐老師就將救助視為己任。她把自己的全部課餘時間都用在救助上，多救一隻就能多挽回一個生命。看著毛孩子向她奔赴而來的模樣，看到那些滿含期待的毛孩子們的眼神，她所做的一切彷彿也都有了理由。

然而，現實總是讓救助之路極其艱難。目前徐老師的基地早就狗滿為患，毛孩子們已經吃糧緊張，但還是有源源不斷地可憐毛孩子被送來……去年六月初，又有14隻從豐台送來的因拆遷流浪的狗狗，其中11隻是小奶狗，患有細小生命垂危。徐老師沒法拋下這些毛孩子不顧，如果不救，等待牠們的就只有死亡！

一邊是救助基地資源短缺，一邊是狗狗生命危在旦夕。但徐老師根本顧不上考慮那麼多，只能做出她認為最對的選擇，將這些狗狗帶回來治病，挽救牠們的生命。14隻狗狗終於有了家，有了活下去的希望。

徐老師將這些毛孩子照顧的非常好，一有經費就給牠們接種疫苗、驅蟲絕育，還給牠們找領養。但是面對這樣的流浪毛孩子，很多人都望而卻步，沒有人願意要牠們。牠們只能留在基地裏，因為也只有在這才不會被嫌棄，驅趕……

目前，基地已是舉步維艱。支付房租、為狗狗們看病、救助基地建設、支付工人工資都是巨大的壓力。（因為徐老師是主科（語文）老師，絕不能誤人子弟，所以只能請工人照顧毛孩子們，當初狗狗少的時候，都是她在工作之餘照顧狗狗們）尤其是糧食已經見底，毛孩子們都在餓肚子……

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