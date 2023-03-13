貓咪大半生飽受虐待甚至要摘除眼球　直到牠遇上新主人　貓生逆轉

Gertrude是一隻不幸卻又幸運的貓咪。

牠的前半生飽受原主人的虐待，從來沒吃過一頓飽飯，已經是再正常不過的事了。假如碰到原主人心情不好或是喝多了，拳打腳踢更是在所難免。



在又一次無故被揍的過程中，Gertrude頭部遭到了重擊，血流不止、眼球也受傷嚴重。然而和平時一樣，並沒有人會送牠去醫院…►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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頭上的皮外傷慢慢癒合，但眼球卻徹底瞎了。不受喜愛的瞎貓，就這樣隨意被丟在了附近的街道上...

幸運的是，牠沒有流浪幾天，就當地的動物保護組織救了下來。很快，牠的現主人 Lisa出現了，看到牠之後果斷決定帶牠去摘除眼球，並帶回了家。

Lisa説，養了多年的貓咪Edmund三年前車禍身亡，他們很長一段時間都無法忘懷。直到遇見了緊縮在籠子裏的Gertrude，因為看不見更加敏感、多疑、暴躁。

可憐的小傢伙一下子擊中了她：「從今天起，這是我的貓！」

剛到新家的Gertrude，每天寸步不離地待在臥室，絕對不會離開一步，因為對於盲貓來説，探索空間太困難了，只有這個小小的臥室才能讓牠安心。

家人寵溺地隨着牠，想幹啥都行，還會盡可能多地陪牠一起在臥室。

平時家裏也會盡量保持安靜，減少傢俱、大件物品的移動，避免牠被突然的噪音嚇到，或是改變牠腦海裏的地圖。

雖然牠偶爾還是會撞到自己，特別是感到壓力時，但已經和當初被遺棄的時候完全「判若兩貓」！

不僅超愛躺在大家懷裏蹭臉，還非常喜歡去户外玩耍曬太陽！交到了自己的好朋友，也是一隻失明的小貓咪哦~

最令人驚訝的是，哪怕附近的狗吠聲，或是汽車、裝修的巨大噪音也不再會令牠緊張，也許是因為牠很明白，無論遇到什麼事，身邊永遠會有最信任的家人守護着牠！

對於生活在現代城市裏的動物來説，失去視力會讓牠們隨時處於危險之中：高高的樓梯、尖鋭的鐵皮、疾馳的汽車、深不可測的大坑…稍不注意就會喪命！

什麼原因會導致小動物失明？

導致失明的原因比較多和複雜，且大部分需要藉助專業的眼科儀器檢查後才能確診。

日常生活中，可以從以下幾種常見的病因切入，多多留心、多多提防！

1-青光眼

最常見且最容易造成急性失明的原因之一。由於眼內壓上升，破壞眼內構造（視神經、視網膜）而導致的失明。傷害不可逆、視力無法恢復。

2-白內障

晶狀體混濁導致的視覺障礙，眼球像覆蓋了一層白膜。發病遲緩、視力逐漸下降、不易察覺，老年寵更容易患上此病，可以通過手術治療。

3-糖尿病

過於肥胖、年齡較大或營養不良，會導致小動物（人也一樣）患上糖尿病的幾率大大增加。高達75%的概率會在疾病後期引發失明。

4-腫瘤

如果眼周或腦部的腫瘤過大、壓迫視神經，會造成失明。如果是良性腫瘤可以切除，但一般情況下，切除腫瘤也可能需要切除眼球…

5-漸進性視網膜萎縮（PRA）

這是一種無法治癒的遺傳病，具體表現為：視網膜緩慢退化，導致視力喪失。有些品種寵物因為基因問題更易患此病。

還有許多其他疾病也會導致小動物失明，如：乾眼症、角膜炎、外部損傷、視網膜脱落…等等，具體原因需要醫生的診斷！

如何照顧看不見的牠們？

1-減輕恐懼

不會説話的牠們在失明初期會變得具有攻擊性、沮喪或膽小，靠近牠時最好放慢動作並輕呼牠的名字，以免嚇到牠。

2-耐心訓練

給予牠耐心和鼓勵，不要因牠動作遲鈍或撞壞東西而責罵牠。多帶牠在日常活動範圍內走動、練習，讓牠熟悉這塊地方。

3-不改變環境

避免大幅度、頻繁地改變傢俱的擺設、食盆水盆和廁所的位置，儘量讓牠在熟悉、固定、安全的環境內活動。

4-避免撞傷

因為看不見，更容易被撞傷。外出時全程牽好繩子（還可以防止交通事故哦），家裏則儘量用防撞條貼好每一個桌角和牆角，避免被尖鋭物品傷害身體。

5-多多陪伴

失明的小動物會缺乏安全感，更容易分離焦慮。如果家中無法一直有人，可以打開電視機，或錄製主人的聲音陪伴牠。

6-定期複查

根據醫生的建議，定期複查、配合治療！很多眼疾是可以成功治癒的，主人和寶貝都不要放棄哦~

日常照顧生病的寶已經是很麻煩了，更何況是失明的呢？但在牠的黑暗世界裏，只有你的陪伴，才是牠唯一的光！

只要你願意給予更多的關愛和鼓勵，牠一樣可以過得很幸福快樂，千萬、千萬不要因為這個就遺棄牠！

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