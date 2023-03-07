被棄橘貓徒步64公里尋回原主人卻遭拒　小主人一個堅持結局逆轉

大家好，我是喵耳朵。在我們的生活中，遺棄寵物的人比比皆是，且大多數被遺棄的，都是田園貓。



有的貓從此流浪，有的貓為了找到主人每日奔波。但當那些被遺棄的貓自己找回家後，真的能過上好日子嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Case 1

「64公里的歸家路」

一隻橘貓徒步走在美國西維吉尼亞州的小路上，粉嫩的肉墊沾滿了潮濕的泥土。牠叫做奧列弗，正在尋找曾經的主人。

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據當地鄰居們講，奧列弗的主人在兩個月前舉家搬遷至40英里（64公里）外的地方。而這家人的行李，並不包括這隻橘貓。他們故意在夜晚把奧列弗丟出家門，一整夜都未曾放牠進來。

第二天早上睡醒，果不其然，貓已經不見了。他們立刻收拾行李搬家，在奧列弗回來之前，離開了這座小鎮。

9歲的大兒子感到很不解，為什麼搬家帶上了狗，卻沒有帶上貓貓呢？

他的爸媽為了擺脱奧列弗，又不想在兒子那裏落得一個「始亂終棄」的名頭，於是編造了一個十分滑稽的理由：「奧列弗外出探險迷路了，我們也沒辦法，你知道的，貓咪向來喜歡冒險。」

大兒子非常難過，奧列弗是他在兩年前從人道協會的動物收養所救回來的小貓咪。

他看到即將被安樂死的奧利弗，於心不忍，把還是小奶貓的牠帶回了家，悉心照養大，如今卻被爸媽扔出家門。

而被拋棄的奧列弗，每日都在那座老房子門外守候着。

牠拒絕了新搬進來那家人的收養，在確定等不到曾經的主人後，踏上了尋家的路程。當時是7月份，正值盛夏，路面被太陽烤的發燙，兩歲多的牠在馬路上奔波着，足足跑了60多天！

奧列弗這隻從小生長在室內的小貓咪，不知在流浪的路上受了多大的罪！

奧列弗到達家門口，高興地抓撓着門，彷彿在告訴鏟屎官，牠回來了！開門的是那對丟棄牠的夫婦，他們看到奧利弗十分驚訝也十分厭惡，立刻準備把門關上。

但大兒子聽到了奧利弗的聲響，立馬衝過來跪在地上抱住了奧利弗。60公里的距離，60天的時間，這隻橘貓用牠小小的肉墊完成了這個尋家的奇蹟。

雖然家長一再阻撓，但在大兒子的百般請求下，奧利弗終究還是留在了這個家。

牠是不幸的，因為牠被遺棄過。

但牠也是幸運的，因為牠被愛着。可同樣是找到家的橘貓，下一隻的主人，卻要把牠安樂死！

Case 2

「沒讓牠去流浪，已經夠意思了。」

託比是一隻長毛橘貓，性格溫順乖巧，陪伴主人度過了七個春秋冬夏。

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但對於不愛你的人，做什麼都是錯。

託比的主人想要拋棄牠的理由，竟然是因為牠太粘人！他為了擺脱牠，把託比送到了二十公里外的朋友家。

「我沒讓牠去流浪，已經夠意思了。」

可到達朋友家的託比，卻並不想離開過去的鏟屎官。牠每日不吃不喝，躺在房間門口等鏟屎官來接牠回家。

朋友也和鏟屎官打過電話，可鏟屎官已經厭惡託比至此，怎麼願意專門驅車接牠？

在一個飄雪的日子，託比趁着朋友一家沒人注意，從大門口偷跑出去，踏上了回家的路。在奔波了20公里後，託比，找回了曾經的家。

可等待託比的，並不是溫暖的擁抱。原主人打開了門，看到門外的託比，心生厭惡，既然走了，又何必再回來讓人嫌呢？

活着的東西，是怎麼避都避不掉的，只有死了，才能一了百了。他假意把託比帶回了家，實則背地聯繫了寵物收容所，決定要把託比安樂死。

可憐小小的託比，在回家路上不知捱了多久的餓，忍受了多少心驚膽戰，牠奔波了20公里才找到的主人，現在卻要因一己私慾，處死牠。

可要託比死，你也得給醫生一個理由。醫生見到健康活潑的託比，當即就拒絕了主人安樂死的要求。

「這隻貓看起來很健康，我不會給他安樂死！」

「我都沒讓牠去流浪，誰知道這貓跟甩不掉一樣，20公里都能跑回來，我是不想再看見牠了！反正田園貓不值錢，安樂死算了！」

但醫生聽完這般原委，當場暴怒。「安樂死絕對不可能！你把貓留給我，你再也不會見到牠！」

託比再次看着主人遠去的背影，自己好像也知道，牠再一次被他拋棄了。醫生不忍心託比後半生留在收容所裏度日，牠已經夠苦了，還不配有個家嗎？

於是，醫生和收容所的工作人員一起為託比繪製了一張海報，幫助託比尋一個新家！

「託比的原主人曾拋棄了牠，牠徒步12英里（20公里）才找回了家，卻被他們無情拋棄在了收容所，並要求把託比安樂死。」

「如果，牠為找到你而走了12英里，你願意為牠走一英里嗎？」

託比的領養消息一經放到網上，就引起了廣大網友的注意。許多人爭先恐後地來到收容所填寫領養信息，大家都想給託比一個家。

最終，一位善良的小姐姐吸引了收容所的注意，她有養寵經驗，對待寵物如同家人，正是可以領養託比的最佳人選。至此，託比終於擁有了屬於自己的家。

小姐姐的家裏還有一隻原住民，是位狸花弟弟，不像有些小貓咪會認生，狸花弟弟見到託比就十分喜愛。

託比走到哪裏，狸花弟弟就跟到哪裏，儼然一副小弟姿態。

託比初到新家，還是有些不適應，為了讓託比度過這段尷尬期，小姐姐給託比買了許多新玩具。

其中託比最喜歡的就是這個小玩偶，牠都要抱着才肯睡。現在，託比已經擺脱了原主人給牠留下的陰霾，融入了這個充滿愛的家庭。

當外面大雪紛飛時，牠再也不會為了尋家而奔波。託比只會站在門口，好奇這漫天飛舞的雪花，有的時候，還會撲上去抓兩把。

希望所有的小貓咪，都能遇到那個滿眼只有你的鏟屎官。

其實，貓是最明白誰好誰壞的，當你傷害牠久了，牠們也會傷心難過。不走的原因，只是因為愛你。別讓牠對你的溫柔，變成了你傷害牠的藉口。

你的生活有千萬種可能，但你的貓，只有你。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】