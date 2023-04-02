臘腸犬深信主人已出門　放飛自我曬太陽　驀然回首一撇被嚇到彈起

當獨處的時候，大部分人都會處於絕對放鬆的狀態，同樣的，當主人出門不在家時，寵物也是如此。日本有隻超可愛的臘腸犬，原本以為主人出門可以享受獨處的悠閒時光，卻沒想到…



以為主人出門的小臘腸，放下所有偶包，一個人慢慢幽幽地來到窗邊，準備曬個日光浴打個盹，萬萬沒想到主人雖然離開家，卻還在窗外徘徊，影片中，小臘腸已在最佳點位定點好，在擺好姿勢打算趴著睡午覺之時，一抬頭卻發現被一雙可怕的眼睛盯著，嚇到整個魂都沒了，只差沒說出，「嚇死偶了！差點要了偶的狗命～」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小臘腸的全身上下都表現出嚇到的反應，不管是飼主還是網友都笑到翻天，紛紛笑回，「這絕對就是上班遲到也要守在那的原因」、「比預期的反應還大三倍哈哈哈」、「感覺比看到鬼還震驚。」

狗狗以為家裡無人而放飛自我 看見媽媽後立刻目瞪口呆懷疑狗生

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