養貓對家庭的3大好處　增添氣氛靠主子　有喵星人同住不易爭吵？

大家都知道，家庭想要和諧溫暖，成員與成員間的互動交流是必要的。用說的很簡單，但是對很多人來說，工作壓力的增加不但使生活步調的日漸加速；累了一天回到家，根本沒有心思再與家人聊天、溝通，更別說維持彼此之間的緊密度了。時間一久，不但沒有共同語言，彼此間的距離也越拉越遠。此時此刻，如果喵星人成為了家庭的一份子，有可能為這個家帶來什麼意想不到的改變呢？

文：凱小姐／滔客



1）增加聊天話題

不論是情侶間、夫妻間、親子間，都很容易因為日復一日的平凡生活，一天說不到幾句話。而喵星人的存在，在吃、喝、拉、撒、睡等生活上的安排照護，可以很自然的增加情侶間、夫妻間的話題；在親子間，因為世代差異而產生「不知道要跟對方說什麼」的問題，很自然就因為貓咪而增加了彼此的交集。喵星人不但擁有相當的獨立性，又自然地增加成員間的黏著度，該是多麼美好的存在。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2）搭起溝通橋樑

身邊最親密的家人、愛人，我們往往最容易忽視對方的感受。因為是親人，所以肆無忌憚的展現最真實的情緒、最不客氣的話語，同理心、尊重與關心時常在滿溢的負能量間蕩然無存。而因為養貓、愛貓，我們必須無時無刻珍惜與愛護這個眼前的小生命。不回嘴、不吵架、做好自己的獨特性格，讓您在與牠碰撞的過程，漸漸磨平自己的心性，這樣的互動也逐漸轉移到您與家人、愛人間的情緒與言談，搭起一道溝通的橋樑。

3）發生摩擦時的潤滑劑

人與人只要長期相處在一起，就會有摩擦與爭吵，甚至一言不合、情緒激昂的時候。在事件發生的當下，很難有什麼好言好語，更別說理解彼此的想法。這個時候，住在同一屋檐下的喵星人，如果在一旁露出慵懶的睡姿、肚子餓到不斷的喵喵叫、無奈的斜眼瞄著你們，你的火氣會暫時緩緩、音量會瞬間壓低，剛剛火爆的氣氛也頓時溫和起來。就算是為了不讓貓咪受到驚嚇，你也會稍微控制自己的情緒。無形中，喵星人儼然成為了彼此間發生摩擦的潤滑劑。

家庭想要和諧溫暖，養貓不是唯一的方法，卻是其中一項自然不費力的方法，會有付出、也會有收穫，這其中的箇中滋味，唯有身為貓奴的你我才會懂。如果您非常怕麻煩，又想不出改善家庭氛圍的方法，也許收編喵星人可以試看看喔！

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