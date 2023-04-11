寵物趣聞｜暖心女幫迷路狗狗尋家人　結局最後神展開令人感動

根據國外媒體The Dodo的報導，一名女子布麗安娜（Brianna Hagood）在生日當天，與老公泰勒（Tyler）到海邊度假，途中經過一家麥當勞時，發現一隻在停車場徘徊的汪汪。布麗安娜與汪汪度過了一個美好的週末後，找到了牠的主人，原以為事情就此告一段落，沒想到過了幾天，布麗安娜竟意外成為汪汪的新主人，超暖結局令人感動。



布麗安娜表示，當時她和泰勒正在麥當勞點餐時，無意間跟汪汪四目相視，讓她頓時萌生一個念頭，並激動地告訴泰勒：「我想要救那隻汪汪，因為今天是我的生日」。面對這突如其來的請求，泰勒一臉驚訝地拒絕，結果眼前的店員突然助攻，補充說：「她應該救那隻汪汪，畢竟今天是她的生日」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在店員的鼓勵下，布麗安娜立刻跑向汪汪，而汪汪也搖著尾巴朝她走去，接著興奮地跳上車，似乎早已準備好要跟著他們一起走。後來，布麗安娜詢問了附近的店家，只知道這隻汪汪已經在附近遊蕩了一整個上午，卻沒有人知道牠從哪裡來，於是布麗安娜便帶著牠一起到海邊遊玩，共度一個美好的週末。

不過，就在布麗安娜把汪汪的照片貼到社交平台後，竟然找到了牠的主人。雖然心中充滿不捨，但布麗安娜還是把汪汪送回主人的身邊，得知牠日前趁主人外出時，偷偷從院子裡逃跑，而牠的名字叫做「布魯」（Blu）。

時隔一個星期，布魯的主人居然主動聯繫布麗安娜，詢問她是否願意領養布魯。欣喜若狂的布麗安娜立刻答應，如今布魯已經成為這個家中的一份子，每天都乖乖地陪伴在布麗安娜的身邊。布麗安娜直言，「我們好像命中註定地相遇，牠也好像本來就屬於我們這個家一樣」，看來布魯再見到布麗安娜的第一眼時，就已經認定「我只要你做我的媽媽」。

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