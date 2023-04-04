憂鬱邊牧曬太陽哥哥卻在背後狂甩頭　強烈反差網笑翻：表演慾很強

日本有名家裡養了兩隻邊境牧羊犬的飼主日前在社群平台Instagram上分享了一段影片，內容表示最近因為時常下雨，所以家中兩隻毛寶貝比較少出門散步透透氣，終於等到放晴的日子能夠在後院休息，瘋瘋癲癲的哥哥與安靜淡定的弟弟出現了截然不同的反應，意外在網路上引發網友討論。



從IG帳號@ bono1102bono上傳的影片中可以看到，6歲的邊牧弟弟「Olga」一臉慵懶地坐在家裡後院曬太陽休息，瞇起眼睛享受著慵懶時光的模樣看起來相當可愛。而往Olga身後望去，有著黑白雙毛色的12歲邊牧哥哥「Bono」則像是發了瘋一樣的咬著自己的牽繩跳來跳去，甩著頭瘋狂的模樣與安靜的弟弟形成強烈反差，一動一靜的鮮明對比讓不少網友看了都直呼「兩者之間的張力反差太有趣啦！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，累積超過136萬次觀看次數，大批網友看了都湧入留言表示「可愛的影片拯救了我憂鬱的一週」、「後面的哥哥看起來就像弟弟內心活動」、「哥哥比弟弟還幼稚的感覺」、「弟弟憂鬱的樣子好可愛呀」、「甩頭甩得像是搖滾歌手」、「夜貓子VS早起的鳥兒」、「整個畫面好像電影呀。」

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